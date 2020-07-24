Легенда "Шахтера" Воробей: назначение Луческу повергло в шок

Легендарный футболист донецкого "Шахтера" Андрей Воробей заявил, что назначение Мирчи Луческу на пост тренера "Динамо" шокировало его.

"Назначение Мирчи Луческу повергло в шок. Трудно подобрать слова. Мистер уже все доказал в Украине в "Шахтере". Другое дело, с 2017 года он не тренирует и, возможно, просто хотел вернуться в футбол, но подписывать контракт с главным соперником в Украине, с которым была война, на своем уровне, как болельщику, специалисту и бывшему игроку "Шахтера", мне не понятно", – сказал Воробей в интервью изданию 1927.kiev.ua.

Он также оценил перспективы румынского специалиста в киевском клубе.

"Луческу – хороший специалист. Думаю, команда заиграет и преобразится. Но нужно время, финансы и исполнители. Быстро и кардинально ничего не изменится. Не думаю, что Мистер поменяет полностью состав. Таких возможностей, скорее всего, не будет. Другой вопрос, хватит ли у президента "Динамо" терпения и финансовых возможностей, чтобы удовлетворить запросы Мирчи Луческу? Если Мистер получит полное право на постройку команды – на это будет интересно посмотреть", – добавил экс-футболист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший форвард "Шахтера" Чиприан Марика рассказал, что произойдет с фанатами "горняков" после назначения Луческу в "Динамо".

Легенда киевлян Олег Блохин назвал приход румынского специалиста в команду плевком в душу.