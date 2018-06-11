Легенда сборной Украины покинул "Динамо"

Капитан сборной Украины по футболу 36-летний Руслан Ротань в будущем сезоне не будет защищать цвета киевского "Динамо". Легендарный полузащитник, на счету которого 100 поединков в футболке национальной команды, уже начал подыскивать себе новый клуб.

Контракт Ротаня с киевлянами был рассчитан до конца нынешнего сезона. Как сообщает "Динамо" Киев от Шурика, стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. Таким образом, в данный момент полузащитник является свободным агентом.

При этом завершать карьеру футболист не планирует. "О завершении карьеры Руслан не объявлял. Ищем ему достойный клуб", – сообщил агент футболиста Вячеслав Заховайло.

Как сообщалOBOZREVATEL, киевское "Динамо" официально объявило о первой покупке в летнее трансферное окно.