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Легенда сборной Украины покинул "Динамо"

1.7тЧитать новость на украинском

Капитан сборной Украины по футболу 36-летний Руслан Ротань в будущем сезоне не будет защищать цвета киевского "Динамо". Легендарный полузащитник, на счету которого 100 поединков в футболке национальной команды, уже начал подыскивать себе новый клуб.

Контракт Ротаня с киевлянами был рассчитан до конца нынешнего сезона. Как сообщает "Динамо" Киев от Шурика, стороны приняли решение не продлевать сотрудничество. Таким образом, в данный момент полузащитник является свободным агентом.

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При этом завершать карьеру футболист не планирует. "О завершении карьеры Руслан не объявлял. Ищем ему достойный клуб", – сообщил агент футболиста Вячеслав Заховайло.

Как сообщалOBOZREVATEL, киевское "Динамо" официально объявило о первой покупке в летнее трансферное окно.

Персона
Руслан Ротань
Объект
ФК Динамо Киев
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