Легенда сборной России по футболу избил судью на любительском турнире

Легендарный российский футболист Роман Широков избил судью на любительском турнире "Московский кубок селебрити".

Как сообщает Sports.ru, экс-капитан сборной России, который выступает за сборную "Матч ТВ", подвел свою команду в четвертьфинале соревнования. Он вышел один на один с голкипером, но его прорыв был остановлен защитником. Широков ждал назначения пенальти, однако арбитр Никита Данченков посчитал, что защитник чисто выбил мяч.

Это сильно разозлило бывшего игрока "Зенита", который начал нецензурно высказываться в адрес судьи и предупредил, что ударит его, если он покажет ему красную карточку. Рефери ослушался и сразу же получил удар кулаком по лицу, а затем ногой в живот.

Судейская бригада покинула поле после инцидента, а поединок был прерван. Данченкову понадобилась скорая помощь. Арбитр снял побои и планирует обратиться в полицию.

Арбитр Данченков после нападения Широкова Sports.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, российский арбитр ударил футболиста по лицу и спровоцировал потасовку.