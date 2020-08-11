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Легенда сборной России по футболу избил судью на любительском турнире

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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Роман Широков избил судью на любительском турнире

Роман Широков избил судью на любительском турнире. Twitter

Легендарный российский футболист Роман Широков избил судью на любительском турнире "Московский кубок селебрити".

Как сообщает Sports.ru, экс-капитан сборной России, который выступает за сборную "Матч ТВ", подвел свою команду в четвертьфинале соревнования. Он вышел один на один с голкипером, но его прорыв был остановлен защитником. Широков ждал назначения пенальти, однако арбитр Никита Данченков посчитал, что защитник чисто выбил мяч.

Это сильно разозлило бывшего игрока "Зенита", который начал нецензурно высказываться в адрес судьи и предупредил, что ударит его, если он покажет ему красную карточку. Рефери ослушался и сразу же получил удар кулаком по лицу, а затем ногой в живот.

Судейская бригада покинула поле после инцидента, а поединок был прерван. Данченкову понадобилась скорая помощь. Арбитр снял побои и планирует обратиться в полицию.

Арбитр Данченков после нападения Широкова

Арбитр Данченков после нападения Широкова Sports.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, российский арбитр ударил футболиста по лицу и спровоцировал потасовку.

Россия
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