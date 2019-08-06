Легенда сборной Англии принял сенсационное решение

Легендарный форвард сборной Англии Уэйн Руни подписал контракт с клубом "Дерби", выступающим во втором по силе дивизионе страны (Чемпионшипе).

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт 33-летнего нападающего войдет в силу с января 2020 года. Соглашение рассчитано на полтора сезона с возможностью продления еще на один сезон.

Уэйн Руни ФК "Дерби"

В настоящее время Руни, который наиболее известен благодаря выступлениям за "Манчестер Юнайтед", выступает в американской МЛС, где защищает цвета "Ди Си Юнайтед".

Также сообщается, что в своей новой команде Уэйн, помимо прочего, будет выполнять функции играющего тренера.

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"Я очень воодушевлен возможностью, которую предоставил мне "Дерби". С нетерпением жду возможности присоединиться к Филлипу Коку, тренерскому штабу и команде. Уверен, что смогу внести большой вклад", - заявил Уэйн Руни.

Как сообщал OBOZREVATEL, самый титулованный футболист мира решился на сенсационный трансфер.

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