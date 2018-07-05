Легенда "Реала" унизил сборную России

Экс-наставник сборной Испании Висенте дель Боске оценил выступление национальной команды на чемпионате мира в России. В противостоянии "фурии рохи" в 1/8 со сборной России, по его словам, антифутбол русских оказался успешнее.

"Конечно, выступление Испании на чемпионате мира 2018 нельзя назвать удачным, но в то же время оно не было таким плохим, как мы думаем. Я слышал, что мы выставили себя дураками, но это слишком сильные слова. Конечно, результат получился разочаровывающим, это правда", - цитирует испанского специалиста Marca.

По словам Дель Боске, в матче с Россией команда доминировала весь матч.

"Нам не удалось забить гол, потому что не было возможности взломать такую массированную оборону, но в итоге игрокам Испании показалось, что они смогут вырвать победу в любую минуту. Антифутбол оказался успешнее футбола, демонстрируемого Испанией", - подытожил Дель Боске.

Напомним, сборная России по итогам серии пенальти прошла испанцев в 1/8 ЧМ. В четвертьфинале седьмого июля команда Черчесова сыграет с хорватами.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный английский тренер сравнил сборную России по уровню игры с "дном" английской Премьер-лиги.