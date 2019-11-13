Легенда футбола объявил о громком возвращении в "Барселону"

Знаменитый в прошлом бразильский нападающий "Барселоны" Роналдиньо объявил о возвращении в каталонский клуб в своем Instagram-аккаунте.

Роналдиньо

"Я снова дома. Благодарен Богу за преданность и уважение. Здесь всегда невероятная энергия. Встретился с президентом. Скоро мы объявим новости", – написал спортсмен.

Стоит отметить, что пока не ясно, какую должность в клубе будет занимать легендарный футболист.

Роналдиньо в бытность игроком провел за "Барселону" 207 матчей, в которых отметился 94 голами и 71 результативной передачей.

В 2005 году Роналдиньо стал обладателем "Золотого мяча" – самой престижной индивидуальной награды в футболе. Также он является чемпионом мира-2002 в составе сборной Бразилии.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Барселона" презентовала провокационную футбольную форму в цветах каталонского флага, чем вызвала обвинения в сепаратизме.

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