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ЭкономикаШоу

Легенда "Днепра" рассказал, как "власть уничтожает народ в Украине"

2.6тЧитать новость на украинском

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР и легендарный футболист "Днепра" Владимир Лютый считает, что власть Украины творит беспредел по отношению к народу.

"У меня осталось украинское гражданство, никаких изменений. Но тот беспредел, который творит власть… Я недолго останусь с этим паспортом. Посмотрите, что власть творит с народом. Здесь не стоит вопрос национальности — важны твои знания и навыки. Это не развитие, это уничтожение. Везде коррупция и "договорняки", — цитирует Лютого football.ua.

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По словам олимпийского чемпиона, в стране идет геноцид.

"Почему все молчат? Они пришли к власти, когда было 40 миллионов человек, сейчас — 26 миллионов. Люди бегут оттуда, как с корабля, который тонет. Там нереально жить. В Украине люди просто существуют. Я это почувствовал на собственной шкуре", — отметил он.

Ранее в Донецке показали, во что превратился легендарный стадион "Шахтера".

Персона
Владимир Лютый
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Свидомые, срочно лютого люстрировать промыть мозги и надеть кастрюлю
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Beloous Iouri
Beloous Iouri
Рябинин Владимир,не твоего озабоченного ума дело
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Пигин Макс
Пигин Макс
Явно агент КГБ! Ату его!!!
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Beloous Iouri
Beloous Iouri
Пигин Макс, все сказал?
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