Легенда "Динамо" ждет от прихода Луческу сдвиги к лучшему и зрелищной игры

Александр Чеканов Футбол 23:30, 24.07.2020 Обновлено: 23:51, 24.07.2020

Легендарный защитник киевского "Динамо" Стефан Решко спокойно отнесся к назначению Мирчи Луческу новым главным тренером клуба.

По словам обладателя Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА, с приходом румынского специалиста в игре "бело-синих" можно ожидать позитивные перемены.

"Когда узнал новость о Луческу, то немного удивился. Когда приходит новый тренер, то сдвиги к лучшему в игре и эмоциональный всплеск всегда есть. Наверняка теперь что-то изменится по части организации игры, появятся какие-то тактические новшества и ходы. У каждого тренера есть своя изюминка. Так что будем ждать качественной и зрелищной игры, и самое главное – положительного результата", – цитирует Решко UA-Football.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда киевского "Динамо" Олег Блохин назвал плевком назначение Мирчи Луческу новым тренером команды.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

На Закарпатской таможне странным образом пропала часть контрабанды - СМИ

Закон “Слуг народа” о запрете вырубки лесов только упростил их уничтожение, – экологи

В полиции пообещали награду за поимку полтавского террориста-беглеца

В Украине через неделю резко изменятся коммунальные правила: что стоит знать каждому

Украинцев намерены наказывать за пропаганду ЛГБТ: названы суммы штрафов