Легенда "Динамо" ждет от прихода Луческу сдвиги к лучшему и зрелищной игры
Стефан Решко оцени приход Луческу в "Динамо". bookmaker-ratings.com.ua
Легендарный защитник киевского "Динамо" Стефан Решко спокойно отнесся к назначению Мирчи Луческу новым главным тренером клуба.
По словам обладателя Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА, с приходом румынского специалиста в игре "бело-синих" можно ожидать позитивные перемены.
"Когда узнал новость о Луческу, то немного удивился. Когда приходит новый тренер, то сдвиги к лучшему в игре и эмоциональный всплеск всегда есть. Наверняка теперь что-то изменится по части организации игры, появятся какие-то тактические новшества и ходы. У каждого тренера есть своя изюминка. Так что будем ждать качественной и зрелищной игры, и самое главное – положительного результата", – цитирует Решко UA-Football.
Как сообщал OBOZREVATEL, легенда киевского "Динамо" Олег Блохин назвал плевком назначение Мирчи Луческу новым тренером команды.