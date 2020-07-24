Легенда "Динамо" ждет от прихода Луческу сдвиги к лучшему и зрелищной игры

Легендарный защитник киевского "Динамо" Стефан Решко спокойно отнесся к назначению Мирчи Луческу новым главным тренером клуба.

По словам обладателя Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА, с приходом румынского специалиста в игре "бело-синих" можно ожидать позитивные перемены.

"Когда узнал новость о Луческу, то немного удивился. Когда приходит новый тренер, то сдвиги к лучшему в игре и эмоциональный всплеск всегда есть. Наверняка теперь что-то изменится по части организации игры, появятся какие-то тактические новшества и ходы. У каждого тренера есть своя изюминка. Так что будем ждать качественной и зрелищной игры, и самое главное – положительного результата", – цитирует Решко UA-Football.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда киевского "Динамо" Олег Блохин назвал плевком назначение Мирчи Луческу новым тренером команды.