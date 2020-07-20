Легенда "Динамо" Сабо: Цыганков – никакой

Легендарный футболист киевского "Динамо" Йожеф Сабо призвал лидера команды Виктора Цыганкова остаться в клубе.

При этом в комментарии 1927.kiev.ua он крайне низко оценил игру 22-летнего капитана киевлян.

"Динамо" играет так нестабильно, потому что нет хороших футболистов. Цыганков возвели в ранг Пеле, но он никакой. Молодой, нет стабильности. Цыганкову нужно остаться в "Динамо". Куда бы Виктор не перешел – он не будет играть. Он будет сидеть на скамейке запасных. Цыганкову лучше остаться в "Динамо", где он будет ведущим игроком", – заявил Йожеф Сабо.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне киевское "Динамо" проиграло "Колосу" в заключительном туре Премьер-лиги, но смогло выйти в отбор Лиги чемпионов из-за осечки луганской "Зари". Позже 20 июля "бело-синие" объявили об отставке тренерского штаба Алексея Михайличенко.