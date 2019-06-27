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Легенда "Динамо" присоединился к команде Зеленского

1.3тЧитать материал на украинском

Легендарный футболист киевского "Динамо" Олег Гусев примет участие в мастер-классе для будущих звезд самого популярного вида спорта в мире.

Мероприятие состоится в субботу, 29 июня, в Украинке Киевской области в рамках акции "Зе! Команды". Об этом сообщается на страничке группы "ОБУХІВЩИНА.Інфо" в социальной сети Facebook.

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Отметим, что ранее экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий принял решение баллотироваться в народные депутаты от партии "Слуга народа". Кроме того, под 10-м номером в список пропрезидентсткой политической силы вошел знаменитый борец, вице-чемпион Олимпиады-2016 Жан Беленюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский отказался приезжать на открытие Европейских игр в Минске. На церемонии присутствовал президент России Владимир Путин.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаКиев
Теги
ФК Динамо Киевкоманда зе
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леня зе
леня зе
а почему до сих пор динамо не декоммунизировали-это же ментовской клуб созданный "совком"
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