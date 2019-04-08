Легенда "Динамо" поставил на место Луческу

Легендарный футболист киевского "Динамо" Игорь Беланов раскритиковал экс-тренера "Шахтера" Мирчу Луческу за его высказывания о Валерии Лобановском.

Румынский специалист высмеял достижения выдающегося наставника "бело-синих", что и возмутило обладателя "Золотого мяча".

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"Хотел бы попросить Мирчу Луческу о том, чтобы он не высказывался о Валерии Лобановском – о человеке, которого уже нет с нами, который создавал историю. При всем уважении к Луческу – это не делает ему чести. Говорить, кто лучше, а кто хуже – это неправильно. Это неуважение к нашему тренеру. Можно выигрывать что угодно, делать все, что хочешь, но в то же время надо понимать, что Лобановского у нас ценят, помнят, уважают", – цитирует Беланова "Динамомания".

Как сообщал OBOZREVATEL, Валерий Лобановский вошел в шестерку самых успешных тренеров в истории футбола по версии авторитетного журнала France Football. Луческу занял в рейтинге 41-е место и выразил несогласие с высокой позицией украинского тренера.

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