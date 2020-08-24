Легенда "Динамо" о Луческу: по взмаху палочки решить все проблемы не получится

Александр Чеканов Футбол 20:58, 24.08.2020

Легендарный игрок киевского "Динамо" Леонид Буряк отметил прогресс команды с приходом на тренерский пост Мирчи Луческу.

Об этом он заявил, комментируя игру "бело-синих" в первом туре УПЛ, в котором подопечные румынского специалиста разгромили "Олимпик" (4:1). В то же время прославленный футболист подчеркнул, что Луческу и его штаб ждет много работы.

"Луческу – не волшебник, по взмаху палочки решить все проблемы не получится. Но, тем не менее, хочется стабильности и результата. Не буду говорить, как изменилась игра. Все идет поэтапно, со своими проблемами, положительными эмоциями, но процесс пошел и есть результат. Правда, "Динамо" сейчас тяжело в таких играх, как с "Шахтером", "Зарей". Только в таких матчах можно что-то увидеть. Потихоньку надо двигаться вперед, улучшать качество игры, кондиции, определиться с составом", – цитирует Буряка пресс-служба "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент "Динамо" Игорь Суркис отметил, что предстоящий матч с "Шахтером" в Суперкубке Украины не является самым важным для его команды.

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