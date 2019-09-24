Легенда "Бенфики" открыл академию в Харькове и вручил Кубок в Киеве

Экс-защитник сборной Бразилии и легендарный капитан "Бенфики" Луизао официально открыл в Харькове Футбольную академию "Бенфика" Украина.

Это уже вторая академия прославленного клуба, которая открылась в Украине после Киева. В торжественной церемонии приняли участие и другие члены португальской делегации: коммерческий директор ФК "Бенфика" Бернардо Карвальо, директора мировой сети академий "Бенфика" Мигель Рейш и Давид Гомеш, а также главный скаут ФК "Бенфика" по юниорам Тиаго Сильва.

Открытие академии "Бенфики" в Харькове

Открытие академии "Бенфики" в Харькове

Первый символический удар помячу сделали спортивный директор Футбольной академии "Бенфика" Украина Сергей Кандауров, отыгравший в португальском клубе три сезона и Луизао, который в тот день установил личный рекорд по селфи и роздаче автографов воспитанникам академии в Харькове.

На следующий день в полном составе португальцы перелетели в Киев, где поучаствовали в завершении первого детского футбольного международного турнира Benfica Cup-2019.

Benfica Cup-2019 в Киеве

Benfica Cup-2019 в Киеве

Вместе с 27 командами из разных областей Украины в борьбе за главные трофеи участвовал и клуб "Эль-Бахир" из Иерусалима.

Партнером турнира выступила Украинская ассоциация футбола, которая подарила 100 мячей командам, занявшим призовые места в трех возрастных группах и установила 12 индивидуальных призов для лучших футболистов различных амплуа, которые под овации присутствующих вручил вице-президент УАФ Вадим Костюченко.

Benfica Cup-2019 в Киеве

Benfica Cup-2019 в Киеве

"Это были просто невероятные чувства! Хочу отметить, что турнир был прекрасно организован и прошел на фантастическом уровне. Все команды играли в очень интересный футбол, ради победы отдавали все силы. Я увидел, что Футбольная академия "Бенфики" в Украине, которую я открывал в апреле активно развивается, здесь занимается много перспективных детей и это, конечно, пойдет на пользу развития украинского футбола", - отметил после завершения Benfica Cup-2019 легендарный игрок Луизао.

А главный скаут "Бенфики" Тиаго Сильва сказал, что уже заметил для себя 3 юных футболистов, которых хочет еще раз пересмотреть во время своего следующего приезда в Украину.

В своих возрастных группах победили: среди команд 2007 года рождения - ДЮСШ -1 город Червоноград, 2009 - ДЮСШ-15 из Киева. 2010 - команда "Смига-Еврошпон" (Ривненская область).

Много призов для участников турнира подготовили партнеры Benfica Cup. Спортивный бренд Decathlon наградил лучших игроков в составах команд, а IT- компания Pri-Num, кроме чудесных призов подарила замечательные букеты двум девушкам, которые играли вместе с ребятами в составе футбольных команд.

Benfica Cup-2019 в Киеве

Под занавес закрытия турнира вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко сделал неожиданный подарок и Футбольной академии "Бенфика" Украина - скульптуру бронзового орла - символ португальского клуба.

Закрывая турнир, директор Футбольной академии "Бенфика" Украина Мария Кривопишина уверила, что Benfica Cup станет традиционным и пригласила все команды принять участие в турнире в 2020 году.

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