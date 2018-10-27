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Легенда "Барселоны" забил курьезный гол

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Легендарный форвард "Барселоны" Самуэль Это'о забил курьезный гол в чемпионате Катара. Камерунский футболист воспользовался ошибкой в защите в средине первого тайма.

Это'о обокрал вратаря соперника, обыграл его и закотил мяч в пустые ворота. В итоге его команда победила, а камерунец стал автором единственного гола в поединке.

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По итогам десяти туров СК "Катар" Это'о занимает девятое место. В активе его команды три победы, две ничьих и пять поражений. Камерунец в восьми поединках чемпионата Катара забил 4 мяча.

Легенда "Барселоны" забил курьезный гол

Напомним, что Самуэль Это'о защищал цвета каталонского клуба с 2004 по 2009 год. За "Барселону" камерунец сыграл 145 матчей, в которых забил 108 мячей.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитник "Динамо" забил фантастический гол в третьем матче Лиги Европы.

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