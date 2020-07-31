Легенда мирового футбола Ривалдо оценил приход Луческу в "Динамо"

Александр Чеканов Футбол 18:50, 31.07.2020 Обновлено: 19:05, 31.07.2020

Легендарный бразильский футболист Ривалдо позитивно оценил решение киевского "Динамо" пригласить на пост наставника команды Мирчу Луческу.

По мнению экс-звезды "Барселоны" и национальной сборной, обладателя "Золотого мяча" 1999 года, нет ничего плохого в том, что бывший тренер "Шахтера" принял предложение злейшего врага "горняков".

"Я считаю, что профессиональный игрок или тренер не должен отказываться от интересных предложений. Хотя есть, конечно, особые случаи. Я думаю, Луческу может начать новую эру в киевском "Динамо", включая возможность привлечения бразильских игроков, как это было в "Шахтере". Например, Луан из "Коринтианса" или Эвертон Чеболинья из "Гремио" были бы отличными трансферами. Хотя не уверен, что они легко адаптируются к зиме в Украине", – приводит слова Ривалдо Adevarul.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Мирча Луческу был презентован в качестве нового тренера "Динамо". Кроме того, румынский специалист представил своих помощников.

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