Легенда мирового футбола обратился к Трампу по-русски и пострадал

Легендарный нападающий сборной Англии Гари Линекер ответил президенту США Дональду Трампу в Twitter на русском языке и вызвал возмущение у пользователей интернета.

"Америку снова зауважали", — написал Трамп. "Ты шутишь", — ответил ему по-русски экс-футболист.

Гари Линекер

В комментариях к посту пользователи раскритиковали Линекера и посоветовали ему не лезть в политику.

"Занимайся футболом, Гари, и не лезь куда не просят", — отреагировал один из них. "Пожалуйста, говорите о футболе, а не о политике. Мне нравятся ваши спортивные комментарии. Но политика... ну уж нет!" — высказал претензию другой.

На данный момент Линекер работает футбольным комментатором и ведущим программы Match of the Day ("Матч дня") на ВВС.

Как сообщал, OBOZREVATEL, ранее Линекер пришел в ужас от идеи российского депутата Игоря Лебедева легализовать в спорте драки фанатов. При этом политик назвал драки стенка на стенку "народной русской забавой".