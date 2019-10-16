Клуб Лунина заплатил штраф "Реалу" из-за украинца

Украинский вратарь "Вальядолида" Андрей Лунин рассказал, что во время выступления в "Леганесе" его клуб заплатил штраф "Реалу" из-за того, что он мало играл.

"В "Леганесе" что-то вроде было прописано, а что именно, я не знаю. Ну, там какой-то штраф был, "Леганес" заплатил "Мадриду". Сейчас новое правило: если человек идет в аренду, нельзя прописывать количество игр, и нельзя запрещать играть против своей команды", - цитирует голкипера сборной Украины FootballHub.

Лунин заявил, что в новой команде не будет выпрашивать себе место в основе.

"Нет, я не подхожу, я не буду подходить, спрашивать, выспрашивать, почему я не играю, что не так. Нужно продолжать работать и все. Я придерживаюсь такого принципа, что старания вознаграждаются, не сегодня так завтра", - подытожил Лунин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Лунин проведет в аренде в "Вальядолиде" один сезон. Испанские СМИ называли украинского вратаря "чемпионом по неприятностям" в мадридском "Реале".

Напомним, что Андрей Лунин летом 2018 года перешел из луганской "Зари" в мадридский "Реал". Из-за покупки лидера "Челси" Тибо Куртуа вратарь сборной Украины вынужден был перейти на правах аренды в "Леганес", за который в чемпионате сыграл всего 5 матчей.

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