Луческу заменил Родригеса за непослушание на поле – СМИ

Максим Иншаков Футбол 22:16, 24.10.2020 Обновлено: 22:34, 24.10.2020

Люксембуржский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес был заменен в перерыве матча 7-го тура УПЛ против "Александрии" из-за того, что не выполнил установки главного тренера Мирчи Лучески.

По информации Telegram-канала "Динамо Киев Inside", на 32-й минуте Родригес несмотря на требования Луческу, отобрал мяч у Цыганкова перед штрафным и сам исполнил удар.

Футболист сборной Люксембурга попал в стенку, а затем сразу получил предупреждение за срыв опасной атаки.

Родригес сделал несколько ошибок в матче
Telegram-канала "Динамо Киев Inside"

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча "Динамо" – "Александрия" завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 1-й минуте ударом головой забил Денис Попов. Эта победа позволила киевлянам единолично возглавить турнирную таблицу в УПЛ.

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