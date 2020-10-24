Луческу заменил Родригеса за непослушание на поле – СМИ

Люксембуржский нападающий киевского "Динамо" Жерсон Родригес был заменен в перерыве матча 7-го тура УПЛ против "Александрии" из-за того, что не выполнил установки главного тренера Мирчи Лучески.

По информации Telegram-канала "Динамо Киев Inside", на 32-й минуте Родригес несмотря на требования Луческу, отобрал мяч у Цыганкова перед штрафным и сам исполнил удар.

Футболист сборной Люксембурга попал в стенку, а затем сразу получил предупреждение за срыв опасной атаки.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча "Динамо" – "Александрия" завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 1-й минуте ударом головой забил Денис Попов. Эта победа позволила киевлянам единолично возглавить турнирную таблицу в УПЛ.