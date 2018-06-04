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"Л/ДНР" курят в сторонке": закарпатцы поехали на слет футболистов-сепаратистов

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Украинские футболисты из Закарпатья уехали в Лондон на так называемый чемпионат мира для команд "непризнанных стран, регионов, меньшинств и территорий".

Об этом рассказал на своей странице в Facebook известный украинский волонтер Родион Шовкошитный.

"Украину там представляет одна команда. Нет, не "ДНР". Нет, не "ЛНР". Это "Закарпатье". Официально команда заявлена на венгерском языке Kárpátalja... На эмблеме флаги Украины и Венгрии, территория Закарпатской области Украины, медведь и какая-то надпись на венгерском", - подчеркнул он.

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По его словам, представители террористических "Л/ДНР" также принимали участие, но не прошли квалификацию.

При этом пользователи в сети отмечают, что в последнее время Закарпатье начинает вести себя крайне агрессивно. "Ездил недавно... "Л/ДНР" курит в сторонке..." - делится впечатлениями украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская писательница Лариса Ницой заявила, что жители Закарпатья получили возможность изучать венгерский язык до 10 класса, однако власти Венгрии все равно недовольны.

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Темы
Языковой скандалЗакон о языках
Место
Украина
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