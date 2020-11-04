"Лацио" могут исключить из итальянской Серии А – СМИ

Федерация футбола Италии (FIGC) начала расследование в отношении "Лацио", которое может закончиться для команды как денежным штрафом, так и исключением из итальянской Серии А.

Как сообщает издание Football Italia со ссылкой на La Gazetto dello Sport, римский клуб заподозрили в нарушении медицинского протокола в условиях пандемии коронавируса. УЕФА не допустил трех футболистов "Лацио" Чиро Иммобиле, Лукаса Лейву и Томаса Стракошу к матчам Лиги чемпионов против "Брюгге" (28 октября) и "Зенита" (4 ноября), но отрицательные тесты на COVID-19 позволили им принять участие в поединке Серии А против "Торино". Римляне победили туринский клуб со счетом 4:3, а Иммобиле забил один из решающих голов в противостоянии.

Представители прокуратуры уже провели допрос президента "Лацио" Клаудио Лотито и главного врача команды Иво Пульчини, а также получили результаты тестов игроков перед матчами "Брюгге" – "Лацио", "Торино" – "Лацио" и "Зенит" – "Лацио".

Решение касательно римского клуба будет приниматься в зависимости от серьезности ущерба, нанесенного здоровью футболистов, персонала, судей и других профессионалов. Наказание за это нарушение варьируется от денежных штрафов до помещения команды на последнее место в чемпионате или исключения из дивизиона, в котором выступает клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Минздрав в Италии выступил с заявлением об остановке национального первенства.