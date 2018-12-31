Лайки Путину и хит Виды: спортивный треш-парад Украины 2018 года

Уже несколько лет после 2014-го украинский спорт борется с кризисом и перерождается (да никак не переродится). Поэтому рядом с победами и успехами параллельно возникают и самые разные казусы.

Клетка для фанатов, лайки Путину, форма от Зиброва и многие другие конфузы - OBOZREVATEL собирает свой "треш-парад" самых одиозных и невероятных нелепостей, сопровождающих украинских спортсменов в 2018 году.

Жесть года: клуб Первой лиги решил посадить болельщиков в клетку

"Ингулец" уже давно имеет неоднозначную славу благодаря своему менеджменту и одиозному президенту, но осенью выдал настоящий "огонь". В процессе модернизации трибун "Ингулец" решил сделать гостевой сектор в виде… клетки.

Клетка на новом фан-секторе стадиона "Ингульца" ua.tribuna.com

Никак иначе, как "настоящая клетка" такой фан-сектор не назовешь. Маленькая трибуна в три ряда с красными прутьями (да еще и с коваными элементами) - "образец комфорта европейского класса и соответствие всем нормам этики". Создание такого фан-сектора очень быстро вызвало не только фурор во всей футбольной Украине, но и волну критики в адрес клуба.

Впрочем, "Ингулец" не растерялся и не стал давать "задний ход". Клуб выпустил довольно смелое заявление, утверждая, что такой "сектор" предназначен лишь для нарушителей порядка. Президент "Ингульца" Александр Поворознюк вообще считает, что такой сектор должен быть на каждом стадионе.

Новости Украинский клуб выгнал футболистов за пьянку в гостинце

"Что плохого в нашем гостевом секторе? Все удобства в наличии, есть кресла – устраивайтесь удобнее. Что не так? Это же клетка не для нормальных болельщиков, а для дебилов, которые неправильно себя ведут. Из-за этого их туда бросают и закрывают. На каждом стадионе должно это быть. И у меня есть", - сказал Поворознюк в интервью Footboom.com.

Ненависть года: болельщики "Динамо" не просто затравили Мораеса, но и объявили на него "охоту"

Летом Жуниор Мораес перешел из "Динамо" в "Шахтер", что вызвало небывалую волну возмущения в болельщицкой среде. Но простым "обменом комплиментов" дело не закончилось - киевские фаны устроили бразильцу настоящую травлю, чему в Украине давно не подвергался кто-то из футболистов.

Жуниор Мораес football.ua

Накануне игры за Суперкубок Украины динамовские ультрас объявили на Мораеса своеобразную "охоту", символом которой стал известный мэм в виде медведя в кустах. С тех пор такой медведь сопровождает Мораеса постоянно, когда о бразильце говорят вне круга болельщиков "Шахтера".

ua.tribuna.com

Кроме этого на Мораеса обрушилась критика и на футбольном поле - некоторые экс-партнеры по "Динамо" отказывались пожать Жуниору руку накануне игры, открыто объясняя это именно трансфером в "Шахтер".

Зрада года: какая разница, кого лайкать - хоть Тимати, хоть Путина с Кадыровым

Целый абсурдный скандал возник, казалось бы, на ровном месте с футболистами "Динамо" и "Шахтера" (большинство которых также постоянно вызывается в сборную Украины). В октябре ряд ведущих украинских футболистов "расщедрились" симпатиями в Instagram под постами российского рэпера Тимати с поздравлениями Путину и главе Чеченской республики Кадырову. А тем временем идет 5-й год войны на Донбассе с участием России…

Изначально СМИ подхватили такой лайк посту Тимати с поздравлением Путину от нападающего "Динамо" Артема Беседина, а вскоре подобным отметился и защитник "Шахтера" Николай Матвиенко. Но позже нашлись отметки с аккаунтов и других известных футболистов - игроков "Шахтера" Андрея Пятова, Виктора Коваленко, Никиты Шевченко и Александра Зубкова (последние двое выступают в арендах за "Карпаты" и "Мариуполь" соответственно). Из динамовцев кроме Беседина были замечены также Николай Шапаренко и Владислав Калитвинцев.

ua.tribuna.com

ua.tribuna.com

Конечно, первым же оправданием выступило утверждение, что лайки были сделаны с фейковых аккаунтов футболистов. Не отрицаем, что в некоторых случаях так и произошло. Однако тот же Беседин признался в своем лайке, аргументируя, что "лайкал Тимати, а не Путина".

Месть года: украинцы унизили ФИФА с помощью Facebook

Очень необычную акцию провели украинские болельщики и активисты летом, после нашумевшего скандала с Огненом Вукоевичем и Домагоем Видой с их "Слава Украине". ФИФА явно не приняла сторону хорватов, выписав тем отдельные санкции. На что украинцы решили очень оригинально отреагировать и вступиться за "друзей".

Домагой Вида (слева) и Огнен Вукоевич tsn.ua

Некоторые активные болельщики обрушили весь свой гнев на страницу ФИФА в Facebook, попутно выставляя странице самый низкий рейтинг (1) и тем самым уменьшая ее средний рейтинг. Довольно быстро это движение набрало популярность и превратилось в настоящий флэш-моб.

Позже в различных СМИ сообщалось, что "1" странице ФИФА выставили аж 121 тыс. человек, тем самым серьезно обрушив рейтинг странице. Через пару дней в ФИФА не выдержали навалы и заблокировали возможность ставить оценки своей странице, а сам Facebook взялся блокировать нескольких украинских пользователей за "чрезмерную активность".

Вылазка года: Хачериди "взорвал" москвичей флагом Украины

В последние годы украинскую символику почти не встретишь на просторах Москвы, но защитник Евгений Хачериди не просто сделал "вылазку" в стан врага с украинским флагом, но и засветил его перед многотысячной толпой!

Евгений Хачериди (справа)

Хотя наверняка Хачериди не планировал такую операцию по "подрыву" российского контингента, но здесь во многом распорядилась воля случая. Евгений попал в Москву в составе греческого ПАОКа на матч Лиги Европы против "Спартака". После игры украинец вместе с другими футболистами пошел поблагодарить болельщиков, но нарвался на провокации российских фанов "мясных" (одно из прозвищ "Спартака"). Недолго думая, Хачериди приподнял ногу и спустил гетру - желто-синий цвет защитных щитков буквально ослепил вражески настроенную атмосферу.

Евгений Хачериди показывает щитки фанатам после матча sport-express.ru

Конечно, дело обрело резонанс, за что Хачериди не погладили по голове. Однако "вылазка" украинского флага прямо в логово врага получилась еще той. И все благодаря футбольным щиткам.

Зашквар года: пресс-атташе "Олимпика" обвинили в игре за команду "ДНР"

С 2014-го ФФУ уже несколько раз дисквалифицировала футболистов, игравших в чемпионате "ДНР" или под эгидой местного так называемого "футбольного союза республики". Но это были лишь незначительные и довольно тихие события. Когда же в подобном обвинили пресс-атташе "Олимпика", скандал прогремел на всю футбольную общественность.

Олег Барков centernews.com.ua

Вся история началась с того, что пресс-атташе "Олимпика" Олега Баркова обвинили в участии в чемпионате "ДНР", связывая с этим другие обвинения политического характера. Барков же отрицал подобное и отстаивал проукраинскую позицию, и дело дошло до того, что за сотрудника всеми силами вступился клуб и даже его президент, а дело собирались передавать в КДК ФФУ…

Но все остановилось на интервью самого Баркова и его разъяснениях, а также остановке процесса со стороны оппонентов. Хотя истина так и не была установлена до конца - Барков таки участвовал в турнире под эгидой ДНР, но в первенстве, а не в чемпионате (высшей лиге, элитном дивизионе), как говорилось ранее. Конфликт в итоге улягся (хотя неизвестно, окончательно ли), но зашквар вышел на славу - Барков получил хороший пиар, а вот "Олимпик" - минус в карму.

Стеб года: футбольный клуб сделал форму с Павлом Зибровым

Перволиговый "Николаев" в этом сезоне часто выделялся оригинальными ходами по продвижению своего имени и работе с болельщиками. И осенью клуб пошел на очень оригинальный шаг - ФК решил сделать форму с изображением украинского певца Павла Зиброва, там же цитируя его песню "Мертві бджоли не гудуть"

Поначалу казалось, что шутка зачтена - посмеялись, и хорошо. Но нет - "Николаев" таки сделал комплект футболок с эстрадной звездой Украины, а форму команде вручил… конечно же, сам Зибров!

Нефутбольная зрада года: сборную Украины возглавил тренер из России

Опять же случай, который не укладывается в голову в разрезе "5-й год идет война с Россией". Сборную Украины (!) по биатлону среди женщин возглавил российский специалист, 40-летний Андрей Прокунин.

Андрей Прокунин biathlonrus.com

"Решили доверить команду молодому амбициозному специалисту со свежим тренерским взглядом", - так прокомментировал назначение Прокунина президент федерации биатлона Владимир Брынзак. И все бы ничего - пока к чисто спортивным составляющим работы женской команды под руководством Прокунина вопросов вообще нет.

Но есть и сторона общественная: сборная Украины - сугубо национальная команда, принадлежащая украинскому народу, получает тренера из страны, которая по-своему воюет против того самого народа. Осадочек остался приличный. Но Прокунин свою работу начал и пока стабильно продолжает, несмотря на недовольство многих биатлонных болельщиков.

Заскок года: британский боксер пакостил Владимиру Кличко в Википедии

Бокс - жесткий и брутальный спорт, где в супертяжелой категории боксеры 90+ килограмм наносят друг другу сокрушительные удары и выигрывают сложные бои. Но во всем этом мире находят и очень нехарактерные моменты, которые можно сравнить с детскими проделками 5-классника.

Тайсон Фьюри (слева) и Владимир Кличко

В 2015-м британец Тайсон Фьюри выиграл у Владимира Кличко, но после этого не оставил украинца в покое и взялся за… его страницу в Википедии! Фьюри признался, что некоторое время правил страницу украинца в Википедии, пока его там не забанили.

"Да, это правда, но делал это до тех пор, пока меня не забанили на Википедии. Делал так, потому что хотел доказать, что могу. Это - публичный сайт, каждый может писать что угодно на нем. Если вы хотите пойти и сделать изменения на моей странице - вперед", - заявлял Фьюри уже в 2018-м.

Казалось бы, как такое может прийти в голову 30-летнему здоровому мужику с многолетней карьерой профессионального боксера? Но с другой стороны, может и не стоит удивляться, учитывая проблемы Фьюри с наркотиками и депрессию, из-за которой он в итоге потерял некоторые свои награды.