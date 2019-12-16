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16 декабря • обновлено в 11:10
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Ла Лига возмутилась оскорблениями в адрес Зозули

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Испанская Ла Лига выступила с официальным заявлением касательно оскорблений в адрес украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозули со стороны фанатов "Райо Вальекано".

"Ла Лига выражает согласие с решением главного арбитра матча "Райо Вальекано" - "Альбасете" Хосе Антонио Лопесом Тока остановить поединок из-за серьезных оскорблений и угроз в адрес игрока гостей Романа Зозули. Матч был прерван по обоюдному соглашению команд", – написано на официальном сайте организации.

Роман Зозуля

Роман Зозуля

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Руководство Ла Лиги также добавило, что "продолжает работать над искоренением насилия, расизма и ксенофобии в испанском профессиональном футболе".

Напомним, что Роман Зозуля был арендован "Райо Вальекано" из "Бетиса" в феврале 2017 года, но из-за оскорблений со стороны фанатов был вынужден вернуться в состав севильской команды. Летом 2017 года украинец перебрался в "Альбасете" на правах свободного агента.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев.

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Тема
Чемпионат Испании
Персона
Роман Зозуля
Теги
Райо Вальекано Альбасете
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