Главная Новости
28 апреля • обновлено в 11:01
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Кушал селедку": Алиев ответил на критику Левченко

1.5т
Читать материал на украинском

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев прокомментировал слова своего экс-партнера по сборной Украины Евгения Левченко, который раскритиковал его YouTube-канал "Кент".

"У каждого человека есть мнение. Но мне было неприятно, потому что с человеком вместе в сборной играли, вместе защищали честь страны. Я же не говорю, как он комментирует на канале "Футбол". Если он так сильно соображает в футболе, то почему когда мы были в сборной, Лева сидел на лавочке, играл на гитаре, а мы с кентом (с Артемом Милевским – Ред.) защищали честь страны. Он еще селедку постоянно привозил. Сидел на лавочке, играл на гитаре и кушал селедку", – сказал Алиев во время прямого эфира на YouTube-канале "Миля".

Александр Алиев и Артем Милевский

Александр Алиев и Артем Милевский

Он также добавил, что если Левченко что-то не нравится в его канале, то он мог сказать об этом лично, а в прессе промолчать, а не “пиариться” за счет Александра.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Левченко жестко прошелся по YouTube-каналу Алиева, объяснив, что заставляет людей его смотреть.

О спорте во всей красе – в нашем Instagram!

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Евгений Левченко Артем Милевский Александр Алиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже 3 миллиона человек, погибли – почти 209 тысяч.

  • Шмыгаль назвал условие, при котором карантин в Украине может завершиться досрочно.

  • ВОЗ сделала тревожное заявление о пандемии: это еще не конец.

  • COVID-19 может находиться в воздухе несколько часов: ученые назвали опасные места.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
BOOM
VS
Isurus
Победа BOOM с форой в -1,5 карты
1.55 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
c0ntact
Победа Movistar Riders
2,05 Сделать ставку
G2
VS
FaZe
Победа G2
1.90 Сделать ставку
North
VS
mousesports
Победа mousesports с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Heretics
VS
ENCE
Победа Heretics с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Bad News Bears
VS
FURIA
Победа Bad News Bears с форой в +1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Envy
VS
Yeah
Победа Envy с форой в -1,5 карты
1.92 Сделать ставку
Team Liquid
VS
MIBR
Победа Team Liquid с форой в -1,5 карты
2,00 Сделать ставку
Imperial
VS
Isurus
Победа Imperial
2,35 Сделать ставку
Complexity
VS
Team Vitality
Победа Complexity
2,00 Сделать ставку