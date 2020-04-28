"Кушал селедку": Алиев ответил на критику Левченко

Бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев прокомментировал слова своего экс-партнера по сборной Украины Евгения Левченко, который раскритиковал его YouTube-канал "Кент".

"У каждого человека есть мнение. Но мне было неприятно, потому что с человеком вместе в сборной играли, вместе защищали честь страны. Я же не говорю, как он комментирует на канале "Футбол". Если он так сильно соображает в футболе, то почему когда мы были в сборной, Лева сидел на лавочке, играл на гитаре, а мы с кентом (с Артемом Милевским – Ред.) защищали честь страны. Он еще селедку постоянно привозил. Сидел на лавочке, играл на гитаре и кушал селедку", – сказал Алиев во время прямого эфира на YouTube-канале "Миля".

Александр Алиев и Артем Милевский

Он также добавил, что если Левченко что-то не нравится в его канале, то он мог сказать об этом лично, а в прессе промолчать, а не “пиариться” за счет Александра.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Левченко жестко прошелся по YouTube-каналу Алиева, объяснив, что заставляет людей его смотреть.

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