Курить будем позже: что значит матч с Сербией для раскладов Украины на Евро-2020

После исторической победы над Португалией для сборной Украины концовка отбора на Евро-2020 фактически потеряла смысл - украинцы уже вышли на ЧЕ.

Однако в полную формальность последний матч "сине-желтых" против Сербии (17 ноября) все же не превратился. Украине не просто надо сыграть для протокола, но и желательно набирать очки (или хотя бы не проиграть крупно). Но зачем, если мы уже и так на Евро?

OBOZREVATEL объясняет, почему команде Андрея Шевченко еще стоит напрягаться в Сербии и что может случиться в случае неудачи в Белграде.

Путевка на Евро уже есть, но кто "в каком вагоне" поедет – еще вопрос

Да, матч с Сербией для Украины имеет смысл только в жеребьевке финальной стадии чемпионата. А конкретно – в определении корзины при жеребьевке для нашей сборной, №1 или №2.

Сборная Украины на одном из матчей во Львове dynamo.kiev.ua

Коротко по мат. части. На жеребьевке Евро-2020 будет четыре корзины по 6 команд. Нас интересует корзины 1 и 2 – с самыми топовыми командами. В первой будут 6 победителей своих групп отбора, имеющий наилучшие показатели. Вторая корзина - еще 4 триумфатора групп (кто не попал в первую корзину) и 2 лучших обладателя вторых мест.

При этом важно, что сейчас команды определяются по рейтингу лишь квалификации Евро-2020, а не по общему рейтингу УЕФА (как раньше). То есть, в учет берутся только показатели нынешнего отбора. При этом в группах с 6-ю командами результаты матчей с аутсайдером НЕ принимаются в счет (чтобы сохранить баланс с группами из 5-ти команд).

К счастью и вполне заслуженно, Украина – одна из лучших команд отбора. После игры с Португалией мы вообще возглавляли рейтинг по набранным очкам, а сейчас, перед последним туром, занимаем 3 место в списке лучших команд. Это и дает нам квоту в корзине 1, содержащий 6 лучших команд всего отбора.

Но "еще не вечер", и конкуренты еще могут догнать нас, если мы плохо сыграем с Сербией.

Наиболее прогнозированный сценарий: Украина опустится в позициях (даже на последние строчки), но останется в корзине 1

Благо, наша судьба - в наших руках. Выигрываем в Белграде - остаемся на первых местах в первой корзине. Тогда с нами сравняются или могут обойти на финише только Бельгия и Италия, если выиграют свои последние матчи в группе.

Бельгия в предпоследнем туре разгромила Россию на ее поле (4:1) и продолжает идти через отбор со 100-процентным результатом

А вот если распишем ничью с Сербией, тогда начнется подсчет раскладов. Как видим по таблице, как Италия и Бельгия наверняка обойдут "сине-желтых" в итоге, то же может сделать и Германия - немцам для этого достаточно одолеть Северную Ирландию дома. Наверняка настичь украинцев получится и у Испании, которой для этого надо обыграть Румынию дома. Что немцам, что испанцам - задачи по силам одной руки.

Англия же, которая уже вышла на Евро перед последним туром, также претендует на позиции выше Украины, отставая от "сине-желтых" всего на 1 очко. Но англичанам уже ничего не нужно от матча в Косово, и отсутствие мотивации здесь в свете тяжелого клубного календаря англичан не дает повода ждать их победу.

Как можем вылететь из первой корзины?

А вот если проиграем Сербии (да еще и крупно)… Да, можем и выпасть из корзины 1. Тогда шансы вытолкнуть "сине-желтых" есть и у Франции с Польшей. Но обеим для этого в последнем туре придется забивать очень много. "Кадра" дома играет со Словенией и пока отстает от Украины на 6 мячей в разнице мячей, и наверстать разницу будет невероятно тяжело. А вот у Франции с Украиной равная разница забитых и пропущенных - 13. И если Украина уступит Сербии, французам достаточно просто выиграть даже 1:0, и они будут выше нас в первой корзине.

Сербия не смогла сложить Украине конкуренцию в борьбе за второе место dynamo.kiev.ua

Но есть один каверзный момент. Украину и Россию УЕФА будет разводить до последнего из-за войны на Донбассе, и при попадании в разные корзины этих сборных та же УЕФА может вручную поменять положение команд. Например, если Украина будет в корзине 1 на последней позиции, а Россия - во 2-й, то специальный комитет УЕФА экстренным решением может опустить украинцев в корзину 2 (чтобы Украина и Россия никак не могли попасть в одну группу при жеребьевке). А на место "сине-желтых", к примеру, поднимутся Нидерланды или Австрия (первые из второй корзины).

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