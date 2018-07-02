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ЧМ-2018: бельгийский футболист забил нереальный гол головой

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В матче 1/8 финала чемпионата мира сборных Бельгии и Японии случился курьезный гол.

На 67 минуте защитник бельгийцев Ян Вертонген почти с линии штрафной застал врасплох кипера Эдзи Кавасиму.

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Мяч после подачи углового с правого фланга от Де Брюйне заметался во владениях японцев, которые не смогли как следует вынести "круглого".

В итоге тот приземлился на голову футболиста английского "Тоттенхэма". Вертонген, скорее всего, пытался доправить мяч назад в эпицентр событий, но снаряд по замысловатой траектории опустился прямо за шиворот Кавасиме. Счет в матче стал 1:2 - в пользу Японцев.

Однако, бельгийцы все же вырвали победу со счетом 3:2 в этом матче и вышли в 1/4 мундиаля.

OBOZREVATEL вел онлайн-трансляцию матча.

Как мы ранее сообщали, сборная Бразилии прошла Мексику и в четвертьфинале встретится с командой Лукаку и компании. Матч состоится шестого июля. Начало встречи в 21:00 по киевскому времени.

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Тема
Чемпионат мира 2018
Место
РоссияРостов-на-Дону
Объекты
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