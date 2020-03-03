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3 марта • обновлено в 18:34
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Курьез года: польский футболист бил по воротам и сломал себе нос

1.3т
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Защитник польского клуба ЛКС Мацей Домбровский сломал себе нос во время матча чемпионата Польши по футболу с "Аркой". Травма случилась из-за того, что игрок не справился с ударом через себя.

Курьезный момент произошел в самом начале игры. Во время розыгрыша углового 32-летний Домбровский промахнулся и попал коленом себе в нос, сломав его. Футболисту тут же потребовалась медицинская помощь и он был заменен уже на 6-й минуте.

Поединок, который проходил в Гдыне, закончился вничью – 1:1. "Арка" (Гдыня) идет на 14-м месте чемпионата Польши, ЛКС (Лодзь) замыкает турнирную таблицу.

Мацей Домбровский (слева)

Мацей Домбровский (слева)

Przemyslaw Swiderski

Как сообщал OBOZREVATEL, очень курьезный гол – после дальнего броска из аута – был забит в матче третьего дивизиона чемпионата Польши между "Конкордией" и "Ураганом".

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Автор
Денис Карпов
Место
Польша Гдыня
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