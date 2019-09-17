Главная Новости
17 сентября • обновлено в 21:11
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Купил квартиру в Украине": Гвардиола отжег перед матчем с "Шахтером"

1.9т Читать материал на украинском

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола в преддверии игры с "Шахтером" в Харькове в Лиге чемпионов пошутил о своих постоянных матчах в Украине.

"Купил квартиру в Украине": Гвардиола отжег перед матчем с "Шахтером"

"Я уже купил квартиру в Украине. Я играл против "Шахтера" много раз: с "Барселоной", "Баварией" и теперь с "МанСити". Приезжаю сюда почти каждый сезон, уже привык и мне очень нравится", - цитирует испанца пресс-служба "горняков".

Новости
Гвардиола покидает "Манчестер Сити": СМИ назвали новый клуб тренера Зинченко

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 18 сентября, свой первый матч в Лиге чемпионов проведет донецкий "Шахтер". Горняки на ОСК "Металлист" сразятся с "Манчестер Сити".

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Персона
Пеп Гвардиола
Место
Украина Харьков
Тег
ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel