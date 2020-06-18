Культовый мексиканский футболист умер от коронавируса

Легендарный футболист сборной Мексики Аарон Падилья, участвовавший в двух чемпионатах мира в Англии-1966 и Мексике-1970, умер на 78-м году жизни от пневмонии, вызванной COVID-19.

"Вы были и будете примером для новых поколений", – говорится в некрологе в Twitter "Пумас", за который в свое время выступал футболист.

Некролог по Аарону Падилье Twitter Pumas

После инфицирование экс-футболист находился на самолечении дома, однако спустя две недели его состояние резко ухудшилось. Легенду мексиканского футбола срочно госпитализировали, и через несколько дней он скончался. Ранее Падилья страдал от болезни Альцгеймера.

В 55 матчах за сборную Мексики Падилья забил 8 голов. Кроме "Пумас" играл за "Атланте" и "Веракрус". В 2018 году его включили в Зал славы футбола.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Мексике состоялась необычная церемония прощание с игроком одной из молодежных команд футбольной системы ФК "Монтеррей".

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