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18 февраля • обновлено в 12:05
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Кто против "Ливерпуля" и Роналду: 5 моментов, из-за которых нельзя пропустить возвращение Лиги чемпионов

Кто против "Ливерпуля" и Роналду: 5 моментов, из-за которых нельзя пропустить возвращение Лиги чемпионов
Фактически в каждом матче 1/8 финала ЛЧ есть особая интрига
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Лига чемпионов снова в эфире после зимнего перерыва, и команды уже готовы начинать первые матчи 1/8 финала!

Как и обычно, некоторые матчи легко предсказуемы, где-то тяжело определить фаворита из-за равенства сил, а иногда просто все решает вывеска. Но в некоторых матчах общее противостояние тренеров и команд отходит на второй план, и основное внимание уходит на один из моментов.

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Что именно самое "вкусное" в предстоящих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов и что никак нельзя упустить в ближайших матчах – рассказывает OBOZREVATEL.

Кто? Где? Когда?

18 февраля

"Атлетико" - "Ливерпуль"

"Боруссия" - ПСЖ

19 февраля

"Аталанта" - "Валенсия"

"Тоттенхэм" - РБ "Лейпциг"

25 февраля

"Челси" - "Бавария"

"Наполи" - "Барселона"

26 февраля

"Ювентус" - "Лион"

"Реал" - "Манчестер Сити"

Как "Терминатор" Холланд продолжит свою феерию?

Трансфер Эрлинга Холланда в дортмундскую "Боруссию" и начало его немецкой карьеры по-настоящему взбудоражило вялый зимний европейский футбол. Новый феномен – в новой команде Холланд забил уже 9 голов в 6-ти матчах. ДЕВЯТЬ (больше, чем Беседин или Марлос за всю осень в чемпионате)!

Эрлинг Холланд

Эрлинг Холланд

19-летний норвежец уже сделал 2 дубля и один хет-трик, забивая в 4-х матчах Бундеслиги кряду. Болельщики "Боруссии" в экстазе от происходящего, но пришла пора плей-офф Лиги чемпионов. Хотя мало кто сомневается, что Эрлинг не сможет огорчить довольно "будничную" оборону ПСЖ хотя бы в одном из двух матчах. Хотя столь открытого футбола от "Боруссии" в плей-офф ЛЧ ждать не стоит, но Эрлингу и не нужно много пространства – всего один шанс, и серия продолжится.

Продолжит ли "Ливерпуль" свой победный ход 2020-го?

Кажется, с чемпионством Англии этого сезона уже все понятно - "Ливерпуль" спустя 30 лет таки возьмет "золото". Какие еще могут быть сомнения при 25-очковом отрыве от "Сити" и 17-матчевой победной серии в АПЛ?

Одни из лучших форвардов "Ливерпуля" - Садио Мане (№10) и Роберто Фирмино

Одни из лучших форвардов "Ливерпуля" - Садио Мане (№10) и Роберто Фирмино

В 2020-м "мерсисайдцев" буквально не остановить – с начала года они выигрывали во всех матчах кроме одного (в Кубке Англии сыграли вничью 2:2 полурезервным составом), и сейчас просто тяжело представить, как и кому "Ливерпуль" может проиграть. Но в плей-офф ЛЧ англичан ждет совсем другая специфика в плане стратегии на игру и соперника – с такой вязкой и обученной обороной, как сейчас у "Атлетико", в Англии никто не противостоял команде Юргена Клоппа. В целом, насчет прохождения "Ливерпуля" дальше почти нет сомнений. Интригует в первую очередь, продолжит ли команда свою победную серию и не получит ли первое поражение в этом году?

На какой очередной рекорд замахнется Криштиану Роналду?

Ему уже (или тут, может, и "всего") 35 лет. Но возраст пока не властен над Криштиану, который продолжает собирать голы и рекорды "пачками" в Италии в футболке "Ювентуса".

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

Сейчас Ронанлду выходит на поле, как это часто бывает, вместе с действующей рекордной серией. Недавно он уже стал первым игроком "Юве" в истории, забившим в 10-ти матчах кряду (и эта серия пока не закрыта, до встречи с "Лионом" в плей-офф ЛЧ Роналду еще наверняка сыграет в чемпионате против СПАЛа).

Вместе с этим Роналду также забивает во всех матчах 2020 года – вперемешку с матчами в чемпионате Криштиану забивал и в Кубке Италии ("Роме" и "Милану"). И в преддверии ЛЧ многие с интересом ждут, как долго португалец продолжит свои забивные серии и сколько матчей кряду Роналду будет забивать? Хотя, учитывая скромную оборону СПАЛа и разбалансированный ныне "Лион", все шансы у лидера "Ювентуса" есть.

Что будет показывать Моуриньо после матчей с "Лейпцигом"?

Жозе Моуриньо уже может не беспокоится за звание "одного из величайших тренеров 21 века" - португалец действительно заслужил его как работой в Англии 2000-х, так и двумя победами в Лиге чемпионов. Но славные деньки Моура уже позади, и сейчас на тренера у руля "Тоттенхэма" смотрят с большим вопросом.

Жозе Моуриньо

Жозе Моуриньо

В последний раз Моуриньо выводил свою команду ("Манчестер Юнайтед") в плей-офф ЛЧ в сезоне 2017/18, где в 1/8 финала довольно буднично и без вариантов уступил "Севилье". А побеждал в плей-офф и вовсе очень давно – 6 лет назад, еще в 2014-м, в 1/4 финала с ПСЖ. Моур явно "заржавел" в плане больших матчей, и яркий РБ "Лейпциг" молодого тренера Юлиана Негельсмана может отлично этим воспользоваться. Да, у Жозе и всего "Тоттенхэма" гораздо больше опыта международных матчей, но в плане игре Нагельсман сейчас выстроил настолько сильную и сбалансированную игру, о которой нынешние "Шпоры" только мечтают.

Дебютирует ли Малиновский в плей-офф Лиги чемпионов?

Статус Руслана Малиновского в "Аталанте" все еще остается до конца неопределенным (ближайший резервист или просто запасной для улучшения полузащиты), но в Лиге чемпионов играет исправно – осенью в группе выходил во всех 6-ти матчах (хотя в основе – только в одном) и раз даже забил.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

Во второй половине сезона Малиновский едва не в каждом матче выходит на поле со скамейки запасных, и недавно своим голом принес победу "Аталанте" победу. Поэтому выход Руслана уже в первом матче 1/8-й против "Валенсии" очень вероятен. Вопрос только, насколько он будет успешным.

Если же Малиновский появится на поле против "Валенсии", то станет лишь 4-м действующим украинским футболистом из иностранных клубов, кто попадал (или сейчас попал) в плей-офф Лиги чемпионов. После Андрея Ярмоленко, Евгения Коноплянки и Александра Зинченко.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Тема
Лига чемпионов
Персоны
Юрген Клопп Руслан Малиновский Жозе Моуриньо Криштиану Роналду
Теги
ПСЖ Боруссия Дортмунд Тоттенхэм Хотспур ФК Валенсия ФК Аталанта ФК Ливерпуль Атлетико Мадрид ФК Ювентус ФК Олимпик Лион
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