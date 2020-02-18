Кто против "Ливерпуля" и Роналду: 5 моментов, из-за которых нельзя пропустить возвращение Лиги чемпионов

Лига чемпионов снова в эфире после зимнего перерыва, и команды уже готовы начинать первые матчи 1/8 финала!

Как и обычно, некоторые матчи легко предсказуемы, где-то тяжело определить фаворита из-за равенства сил, а иногда просто все решает вывеска. Но в некоторых матчах общее противостояние тренеров и команд отходит на второй план, и основное внимание уходит на один из моментов.

Что именно самое "вкусное" в предстоящих матчах 1/8 финала Лиги чемпионов и что никак нельзя упустить в ближайших матчах – рассказывает OBOZREVATEL.

Кто? Где? Когда?

18 февраля

"Атлетико" - "Ливерпуль"

"Боруссия" - ПСЖ

19 февраля

"Аталанта" - "Валенсия"

"Тоттенхэм" - РБ "Лейпциг"

25 февраля

"Челси" - "Бавария"

"Наполи" - "Барселона"

26 февраля

"Ювентус" - "Лион"

"Реал" - "Манчестер Сити"

Как "Терминатор" Холланд продолжит свою феерию?

Трансфер Эрлинга Холланда в дортмундскую "Боруссию" и начало его немецкой карьеры по-настоящему взбудоражило вялый зимний европейский футбол. Новый феномен – в новой команде Холланд забил уже 9 голов в 6-ти матчах. ДЕВЯТЬ (больше, чем Беседин или Марлос за всю осень в чемпионате)!

Эрлинг Холланд

19-летний норвежец уже сделал 2 дубля и один хет-трик, забивая в 4-х матчах Бундеслиги кряду. Болельщики "Боруссии" в экстазе от происходящего, но пришла пора плей-офф Лиги чемпионов. Хотя мало кто сомневается, что Эрлинг не сможет огорчить довольно "будничную" оборону ПСЖ хотя бы в одном из двух матчах. Хотя столь открытого футбола от "Боруссии" в плей-офф ЛЧ ждать не стоит, но Эрлингу и не нужно много пространства – всего один шанс, и серия продолжится.

Продолжит ли "Ливерпуль" свой победный ход 2020-го?

Кажется, с чемпионством Англии этого сезона уже все понятно - "Ливерпуль" спустя 30 лет таки возьмет "золото". Какие еще могут быть сомнения при 25-очковом отрыве от "Сити" и 17-матчевой победной серии в АПЛ?

Одни из лучших форвардов "Ливерпуля" - Садио Мане (№10) и Роберто Фирмино

В 2020-м "мерсисайдцев" буквально не остановить – с начала года они выигрывали во всех матчах кроме одного (в Кубке Англии сыграли вничью 2:2 полурезервным составом), и сейчас просто тяжело представить, как и кому "Ливерпуль" может проиграть. Но в плей-офф ЛЧ англичан ждет совсем другая специфика в плане стратегии на игру и соперника – с такой вязкой и обученной обороной, как сейчас у "Атлетико", в Англии никто не противостоял команде Юргена Клоппа. В целом, насчет прохождения "Ливерпуля" дальше почти нет сомнений. Интригует в первую очередь, продолжит ли команда свою победную серию и не получит ли первое поражение в этом году?

На какой очередной рекорд замахнется Криштиану Роналду?

Ему уже (или тут, может, и "всего") 35 лет. Но возраст пока не властен над Криштиану, который продолжает собирать голы и рекорды "пачками" в Италии в футболке "Ювентуса".

Криштиану Роналду

Сейчас Ронанлду выходит на поле, как это часто бывает, вместе с действующей рекордной серией. Недавно он уже стал первым игроком "Юве" в истории, забившим в 10-ти матчах кряду (и эта серия пока не закрыта, до встречи с "Лионом" в плей-офф ЛЧ Роналду еще наверняка сыграет в чемпионате против СПАЛа).

Вместе с этим Роналду также забивает во всех матчах 2020 года – вперемешку с матчами в чемпионате Криштиану забивал и в Кубке Италии ("Роме" и "Милану"). И в преддверии ЛЧ многие с интересом ждут, как долго португалец продолжит свои забивные серии и сколько матчей кряду Роналду будет забивать? Хотя, учитывая скромную оборону СПАЛа и разбалансированный ныне "Лион", все шансы у лидера "Ювентуса" есть.

Что будет показывать Моуриньо после матчей с "Лейпцигом"?

Жозе Моуриньо уже может не беспокоится за звание "одного из величайших тренеров 21 века" - португалец действительно заслужил его как работой в Англии 2000-х, так и двумя победами в Лиге чемпионов. Но славные деньки Моура уже позади, и сейчас на тренера у руля "Тоттенхэма" смотрят с большим вопросом.

Жозе Моуриньо

В последний раз Моуриньо выводил свою команду ("Манчестер Юнайтед") в плей-офф ЛЧ в сезоне 2017/18, где в 1/8 финала довольно буднично и без вариантов уступил "Севилье". А побеждал в плей-офф и вовсе очень давно – 6 лет назад, еще в 2014-м, в 1/4 финала с ПСЖ. Моур явно "заржавел" в плане больших матчей, и яркий РБ "Лейпциг" молодого тренера Юлиана Негельсмана может отлично этим воспользоваться. Да, у Жозе и всего "Тоттенхэма" гораздо больше опыта международных матчей, но в плане игре Нагельсман сейчас выстроил настолько сильную и сбалансированную игру, о которой нынешние "Шпоры" только мечтают.

Дебютирует ли Малиновский в плей-офф Лиги чемпионов?

Статус Руслана Малиновского в "Аталанте" все еще остается до конца неопределенным (ближайший резервист или просто запасной для улучшения полузащиты), но в Лиге чемпионов играет исправно – осенью в группе выходил во всех 6-ти матчах (хотя в основе – только в одном) и раз даже забил.

Руслан Малиновский

Во второй половине сезона Малиновский едва не в каждом матче выходит на поле со скамейки запасных, и недавно своим голом принес победу "Аталанте" победу. Поэтому выход Руслана уже в первом матче 1/8-й против "Валенсии" очень вероятен. Вопрос только, насколько он будет успешным.

Если же Малиновский появится на поле против "Валенсии", то станет лишь 4-м действующим украинским футболистом из иностранных клубов, кто попадал (или сейчас попал) в плей-офф Лиги чемпионов. После Андрея Ярмоленко, Евгения Коноплянки и Александра Зинченко.

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