Кто из украинских футболистов брал медали Олимпиады: полный список

И вновь OBOZREVATEL о футболе. Кто они, украинские игроки разных годов, которым аплодировали болельщики? В этом материале – много цифр и фамилий, но как же без них в футболе.

Впервые список лучших футболистов СССР был составлен в 1938 году. В него вошли 55 игроков, 12 из которых представляли Украину. Списки были возобновлены в 1948 году, но составлялись нерегулярно. И лишь с 1959 года они публиковались строго по итогам завершавшегося чемпионата. Всего было составлено 37 списков "33-х лучших футболистов Советского Союза". В них мы находим фамилии 100 игроков украинских клубов: 61 киевского динамовца, 17 представителей донецкого "Шахтера", 16 – днепропетровского "Днепра", 6 – одесского "Черноморца", четыре игрока луганской "Зари" и три – львовских "Карпат".

Предлагаем вашему вниманию список украинских футболистов, которые в разные годы включались в список "33-х лучших" не менее пяти раз.

15 раз среди лучших назывался Олег Блохин ("Динамо" Киев);

11 – Владимир Бессонов ("Динамо" Киев);

10 – Владимир Веремеев ("Динамо" Киев);

9 – Виктор Серебряников ("Динамо" Киев), Анатолий Коньков ("Шахтер" Донецк – 2, "Динамо" Киев – 7);

8 – Владимир Мунтян, Леонид Буряк, Сергей Балтача, Анатолий Демьяненко (все – "Динамо" Киев), Олег Протасов ("Днепр" Днепропетровск – 5, "Динамо" Киев – 3);

6 – Олег Базилевич, Вадим Соснихин, Анатолий Бышовец, Евгений Рудаков, Михаил Фоменко, Владимир Онищенко, Олег Кузнецов (все – "Динамо" Киев), Виталий Хмельницкий ("Шахтер" Донецк – 1, "Динамо" Киев – 5), Виктор Чанов ("Шахтер" Донецк – 2, "Динамо" Киев – 4);

5 – Йожеф Сабо, Виктор Матвиенко (оба – "Динамо" Киев), Юрий Дегтярев ("Шахтер" Донецк).

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Представителей Украины было немало в составах олимпийских сборных СССР, когда наши футболисты-олимпийцы побеждали и занимали призовые места на Играх.

ХХ Олимпиада-1972 в Мюнхене

Бронзовыми призерами стали: Рудаков, Сабо, Колотов, Онищенко, Блохин, Семенов.

В матче за третье место СССР – ГДР была зафиксирована ничья – 2:2. В итоге, обе команды были награждены бронзовыми медалями.

XXI Олимпиада-1976 в Монреале

Бронзовые медали завоевали: Коньков, Матвиенко, Буряк, Решко, Трошкин, Онищенко, Колотов, Веремеев, Фоменко, Блохин, Назаренко. Главный тренер – Валерий Лобановский.

В матче за третье место наша команда обыграла сборную Бразилии – 2:0.

XXII Олимпиада-1980 в Москве

Бронзовыми медалями награждены: Бессонов, Прокопенко, Балтача.

В матче за третье место наша команда победила сборную Югославии – 2:0.

XXIV Олимпиада-1988 в Сеуле

Олимпийское "золото" завоевали: Михайличенко, Лютый, Чередник. Команду готовил бывший игрок "Динамо" Анатолий Бышовец.

В матче за первое место наша команда обыграла сборную Бразилии – 2:1.

20 украинских футболистов в разные годы становились чемпионами и призерами Олимпийских игр. У трех из них – Онищенко, Колотова и Блохина – в коллекции по две бронзовые награды.

К сожалению, уже более 30 лет этот список не пополняется. Никак не прорвется сборная Украины на футбольный олимпийский турнир. Обидно, досадно…

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