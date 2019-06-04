Кто будет представлять Харьков в Национальном финале по уличному футболу Red Bull Neymar Jr's Five?

Первые дни лета прошли очень активно для харьковских поклонников уличного футбола. Более 70 команд приняли участие в Харьковском отборе международного чемпионата Red Bull Neymar Jr's Five. В динамических матчах и упорной борьбе победу одержали две сильнейшие команды - KVADR и CHAMPIONS! Именно они будут представлять Харьков на Национальном финале, который состоится 15 июня в Киеве.

Фото: Владислав Боярышкин

В первый день победителями стала чрезвычайно энергичная и рьяная команда CHAMPIONS, которые до последнего не пропускали ни одного гола. Однако финальный матч выдался не таким простым, и один гол от команды PVM они таки пропустили. Зато в ответ сумели забить три гола в ворота соперника, последний из которых за 30 секунд до конца матча. Радости не было предела, зрители и болельщики могли еще долго наблюдать победные песни и танцы команды CHAMPIONS прямо на поле!

Фото: Владислав Боярышкин

На следующий день безоговорочную победу получили KVADR - Национальные победители прошлогоднего турнира Red Bull Neymar Jr's Five 2018. Пожалуй, игроки решили, что еще не все сказали во время своей прошлогодней поездки на Мировой Финал в Бразилию, поэтому в этом году уверенно шагают к очередной победе.

Сказался опыт игроков, которые уже хорошо усвоили правила и особенности Неймаровского турнира, поэтому за весь день KVADR не пропустил ни одного гола в свои ворота, разбивая всех соперников всухую. Все матчи в 1/8, ¼ и полуфинале KVADR завершал с разгромным счетом 5:0, однако в финальном матче им попался действительно сильный соперник. Команда FANTASY стойко боролась до конца, не давая возможности KVADR’у открыть счет. Казалось игрокам таки придется разыгрывать золотой мяч, но невероятно за 15 секунд до финального свитска игроки KVADR таки забили свой победный гол, который и стал их билетом в Киев на Национальный финал!

Фото: Владислав Боярышкин

“Ощущения самые позитивные, очень все круто! Играли организовано, слажено – за счет этого достигли успеха! Мы всегда настроены только на максимум, будем сражаться на финале, будет давать бой любому коллективу, надеемся, там удача тоже будет на нашей стороне" - делится эмоциями менеджер команды KVADR Игорь Шишка.

В течение апреля-мая отборочные турниры Red Bull Neymar Jr's Five прошли в Запорожье, Днепре, Николаеве, Одессе, Мариуполе, Львове, Виннице, Луцке, Ивано-Франковске и Харькове. Впереди только квалификация в Киеве (8-9 июня) и Национальный Финал!

Фото: Владислав Боярышкин

Победители локальных квалификации встретятся 15 июня в Национальном финале на Контрактовой площади в Киеве, где и будет определена лучшая команда Украины, что получит билет на Мировой Финал в Бразилию!

Чтобы узнать о Red Bull Neymar Jr's Five, заходите на веб-сайт http://www.redbullneymarjrsfive.com/ и зарегистрируйте свою команду.

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