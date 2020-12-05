Крым на данный момент русский, – экс-футболист сборной Украины Селезнев

Бывший футболист сборной Украины Евгений Селезнев, комментируя свой переход в краснодарский клуб "Кубань" в 2016 году, заявил, что Крым на данный момент принадлежит Российской Федерации.

В эфире Youtube-канала "Вацко-Live" журналист спросил, взвешивал ли Селезнев перед поездкой в Россию все "за" и "против" и то, что тут такого не поймут. В ответ нападающий "Колоса" из села Ковалевка Васильковского района Киевской области уточнил, что на полуострове живет его мать.

"Я не думал, что до этого дойдет. Крым на данный момент русский. У меня сейчас там мама живет. Она не может просто выехать. Мне что, от матери отказаться? Или, допустим, не заехать ее не забрать? На тот момент я, может быть, не до конца все взвесил. Скорее всего не до конца все взвесил. Я не думал, что такие последствия могут быть. Совсем не думал. Это правда. Что тут народ так примет переход в Россию", – рассказал Евгений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Селезнев из-за просьбы говорить на украинском языке поругался с тренером "Днепра-1".

В августе Селезнев женился на уроженке Воронежа Екатерине Беловой.