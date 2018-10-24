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Кровавое месиво в Риме: пострадали четверо украинцев

19.4тЧитать материал на украинском

Среди пострадавших при обрушении эскалатора в метро Рима - 15 россиян и четверо украинцев.

"Граждане Украины были госпитализированы в одну из местных клиник. Полученные травмы не представляют угрозы для жизни людей", - сообщается в Twitter "Українцям у світі" (чтобы посмотреть видео с места ЧП, доскрольте до конца).

Отмечается, что консул поддерживает контакты с потерпевшими и медицинским персоналом клиники.

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Личности всех раненых установлены, в свою очередь сообщило посольство РФ в Италии.

"По уточненным данным, в шести лечебных учреждениях Рима сейчас находятся 15 россиян, трое из них - в тяжелом состоянии. Кроме того, были госпитализированы еще четверо граждан Украины. Список всех пострадавших сформирован, со всеми наши дипломаты вступили в непосредственный контакт", - заявил поверенный в делах российского посольства в Италии Максим Бурляй, пишет РИА Новости.

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Пострадавший в Риме

Пострадавший в Риме

НТВ

Итальянская служба Гражданской обороны уточнила, что еще двое россиян, пострадавших в результате инцидента, от госпитализации отказались.

Кроме того, двоим россиянам были сделаны операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной выхода из строя эскалатора в римском метро стали действия самих болельщиков. По мнению прокуратуры Рима, пьяные люди прыгали на эскалаторе, что стало причиной его выхода из строя.

Читайте все новости по теме "ЧП в метро Рима" на OBOZREVATEL.

Тема
ЧП в метро Рима
Место
ИталияРим
Объект
ЦСКА Москва
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
АХУЕТЬ, НАСКОЛЬКО Ж ЕБАНУЛИСЬ УЖЕ ШУМЕРЫ: "Среди пострадавших при обрушении эскалатора в метро Рима - 15 россиян и четверо украинцев." ПРИ ЭТОМ НА ОБОЗЕ ЖЕ "Допрыгались россияне" https://www.obozrevatel.com/person/andrej-malgin.htm
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pompadur marselina
pompadur marselina
Не,ну я понимаю, россиянин может пивом шар залить, но скакать на эскалаторе!? Тут только один вариант- это древние шумеры, впервые попавшие в условия современной цивилизации.
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andreyev andrei
andreyev andrei
Хохлы по национальной традиции скачкаии обрушили эскалатор. Пострадали россияне. Все как всегда.
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