Кровавое месиво в Риме: пострадали четверо украинцев

Среди пострадавших при обрушении эскалатора в метро Рима - 15 россиян и четверо украинцев.

"Граждане Украины были госпитализированы в одну из местных клиник. Полученные травмы не представляют угрозы для жизни людей", - сообщается в Twitter "Українцям у світі" (чтобы посмотреть видео с места ЧП, доскрольте до конца).

Отмечается, что консул поддерживает контакты с потерпевшими и медицинским персоналом клиники.

Постраждалі в метро у Римі громадяни України госпіталізовані в одній з місцевих клінік. Отримані травми не становлять загрози життю потерпілих українців. Консул підтримує контакт з потерпілими та медперсоналом клініки. pic.twitter.com/pesd7Y4hGk — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 24 октября 2018 г.

Личности всех раненых установлены, в свою очередь сообщило посольство РФ в Италии.

"По уточненным данным, в шести лечебных учреждениях Рима сейчас находятся 15 россиян, трое из них - в тяжелом состоянии. Кроме того, были госпитализированы еще четверо граждан Украины. Список всех пострадавших сформирован, со всеми наши дипломаты вступили в непосредственный контакт", - заявил поверенный в делах российского посольства в Италии Максим Бурляй, пишет РИА Новости.

Пострадавший в Риме НТВ

Итальянская служба Гражданской обороны уточнила, что еще двое россиян, пострадавших в результате инцидента, от госпитализации отказались.

Кроме того, двоим россиянам были сделаны операции.

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной выхода из строя эскалатора в римском метро стали действия самих болельщиков. По мнению прокуратуры Рима, пьяные люди прыгали на эскалаторе, что стало причиной его выхода из строя.