"Кровь из ушей": известный вратарь рассказал о "кошмаре в Украине"

Бывший голкипер сборной Украины, защищающий сейчас ворота "Мариуполя", Рустам Худжамов, уверен, что у наших футболистов большие проблемы с украинским языком.

Рустам Худжамов

"Суржик – кошмар. Нужно выбирать. Либо это украинский язык, либо русский. Выучить один из них и разговаривать на одном. Есть футболисты, которые используют суржик, особенно в центральной Украине, это кошмар. Это кровь из ушей", – цитирует Худжамова СпортАрена.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-полузащитник "Шахтера", а ныне футболист белорусского "Динамо" (Брест) Александр Нойок с негативом вспомнил свое детство в Украине, рассказав, что в Херсоне маньяки регулярно крали детей.

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