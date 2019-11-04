Кровь и судороги: футболист "Динамо" раскрыл подробности победы над "Шахтером"

Защитник "Динамо" Александр Караваев рассказал, каких усилий стоила его команде победа над "Шахтером" (2:1) в розыгрыше Кубка Украины.

Александр Караваев ФК "Динамо"

"На поле было столько крови, что можно было в донорский центр сдавать. Когда судороги хватают или ты не можешь бегать, можно просить замену. А в таком матче, когда пришло 35 тысяч тебя поддержать, и поддерживают даже после удаления, ты не смотришь, устал или не устал. Знаешь, что нужно не просто доиграть матч, но и выиграть. Это эмоции непередаваемые!" – сказал Караваев в эфире программы "Профутбол".

По словам футболиста "Динамо", залогом успеха стали взаимовыручка и командный дух.

"Самое главное, что есть коммуникация в команде. Никто не обижается, друг другу помогают. Видно было, что мы во всех матчах стараемся быть друг за друга", – добавил Александр Караваев.

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко не смог сдержать эмоций после поражения от киевского "Динамо" в Кубке Украины.

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