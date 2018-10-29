Кровь и бессилие: топ событий украинцев в Европе

В этом сезоне Европу прилично наполнили украинские футболисты, многие из которых постоянно радуют болельщиков личными или командными успехами.

Но бывают и спады, причем довольно провальные. Такие, как в прошлый уик-энд и предшествовавшие ему дни - украинцы почти везде оставались вне матчей, а кто и сыграл, то явно неудачно - с пятью пропущенными голами или разбитой головой.

В прошедший уик-энд в топ-чемпионатах Европы впервые в сезоне не сыграл кто-то из украинцев. Евгений Коноплянка, Андрей Ярмоленко, Андрей Лунин - все они остались на скамейке или вообще без футбола.

Но Ярмоленко здесь нечего сказать, стоит лишь посочувствовать - в прошлом туре АПЛ в матче против "Тоттэнхема" Андрей получил травму "ахилла" и вылетел на полгода. После этого украинец перенес операцию и теперь восстанавливается, заручившись многочисленной поддержкой. Кроме руководства и футболистов "Вест Хэма" Ярмоленко вместе поддержало и все киевское "Динамо".

А вот Коноплянка и Лунин явно в игровом упадке. Евгений в "Шальке" в который раз остался в запасе, так и не появившись на поле. Да, небольшая травма в начале сезона и красная карточка в матче с "Гертой" наверняка сказываются на доверии к украинцу, но в целом Коноплянка в этом сезоне взял участие только в 4 матчах в Германии (правда, регулярно выходя в играх группы Лиги чемпионов)…

Что же касается Лунина, то здесь все типично для последнего времени - в заявку "Леганеса" на матч Примеры попал, но без шансов выйти на поле. Тренер Маурисио Пеллегрино не устает повторять, что Лунин еще получит свой шанс, но с каждым туром все меньше остается уверенности, что Андрей вообще нужен "Леганесу"… Хотя согласно арендному соглашению с "Реалом" украинец должен сыграть за сезон не менее 15 матчей. Поэтому для Лунина все еще должно быть впереди.

У тех же украинцев, кому таки повезло выйти на поле, игровые деньки явно не выдались. Например, защитник польской "Краковии" Алексей Дитятьев, в этом сезоне будучи одним из ключевых в команде, доигрывал поединок с разбитой головой. Буквально сразу после матча врачам пришлось зашивать голову после кровавого рассечения.

По-своему "отметился" и еще один украинский вратарь. Немного выйдя за рамки Европы, вспомним о подзабытом Максиме Ковале. По-прежнему вратарь "Динамо" (на контракте в Киеве) сейчас играет в аренде в ОАЭ за "Аль-Фатех". В последнее время у Коваля явно не складывается с успешной стабильностью, а сейчас Максим и вовсе закончил игру с пятью пропущенными голами. Это первое такое поражение для "Аль-Фатеха" в сезоне и для Коваля в частности. Хотя в целом украинец и не блещет - в его активе 7 матчей, где только 2 победы при 3 ничьих и уже 9 пропущенных мячах.

И только в Бельгии для украинцев все было без приключений. Вообще. Руслан Малиновский, Игорь Пластун, Роман Яремчук и Евгений Макаренко - в этом туре все вышли, тихо сыграли и ушли. Малиновский провел непривычно для себя безрезультативный матч за "Генк", вместе с командой упустив победу на последних минутах над "Стандартом" (1:1). Пластун и Яремчук с "Гентом" добыли дежурную победу над "Шарлеруа" (2:1), а Макаренко отыграл за "Андерлехт" только тайм в проигрышном матче против "Эупена" (1:2).

Такой безуспешной недели в Бельгии у украинского легиона в этом сезоне еще не было.

Единственным, кто может хоть как-то подсластить нынешние дела украинцев заграницей, остается Александр Зинченко. "Ман Сити" украинца проведет свой матч тура АПЛ только вечером понедельника, против "Тоттенхэма", и здесь у Зинченко есть все шансы отомстить за Ярмоленко. Впрочем, сильно разгоняться тоже не стоит - учитывая очень нестабильное доверие Хосепа Гвардиолы к Александру, не стоит удивляться, если украинец вообще остается вне заявки на матч.