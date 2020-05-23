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23 мая • обновлено в 17:46
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Кроме шестерых: "Барселона" из-за кризиса готова продать всех футболистов

2.3т
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Каталонская "Барселона" определила футболистов, которых точно не продаст в следующее трансферное окно.

Барселона

Барселона

По данным Marca, полностью исключается продажа только шести игроков: Лионеля Месси, Антуана Гризманна, Френки де Йонга, Марка-Андре тер Стегена, Ансу Фати и Жерара Пике.

Все остальные игроки в курсе, что могут покинуть команду. "Барса" рассматривает их в качестве опции для покупки форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса и центрального полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича.

Менеджеры каталонского клуба выставят на продажу опытных футболистов – Ивана Ракитича, Клемана Лангле, Артуро Видаля и Нето. Для трансфера также будут доступны молодые Жан-Клер Тодибо, Мусса Ваг, Хуниор Фирпо и Усман Дембеле.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Барселона" может закрыть "Камп Ноу" на следующие 10 месяцев и не пускать болельщиков на трибуны до февраля 2021 года из-за коронавируса.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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