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21 марта • обновлено в 09:59
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Кроме Евро-2020: УЕФА отменил еще три крупных турнира

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об отмене трех своих крупных соревнований из-за распространения коронавируса.

Стадионы закрываются из-за пандемии

Стадионы закрываются из-за пандемии

В частности, будут перенесены на неопределенный срок Лига наций, молодежный и женский чемпионаты Европы. В организации отмечают, что все соревнования приостановлены до дальнейших распоряжений. На данный момент УЕФА находится в поисках решений, когда турниры смогут возобновиться.

Как сообщал OBOZREVATEL 17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций провел видеоконференцию, по итогам которой было принято решение перенести чемпионат Европы — 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Вечером того же дня УАФ остановил все футбольные турниры в Украине.

Позже УЕФА оценил затраты, связанные с переносом финальной стадии Евро-2020. Чтобы их покрыть, клубы и лиги должны будут заплатить 275 млн фунтов стерлингов (около 300 млн евро).

Кроме того, УЕФА решил не менять название турнира. Чемпионат Европы по-прежнему будет называться "Евро-2020".

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Темы
Коронавирус Лига наций
Тег
УЕФА
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