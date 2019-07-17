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Крохи Лиги чемпионов и забытая звезда: что ждет Малиновского в Италии

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Таки Италия и таки "Аталанта" — Руслан Малиновский все же дождался своего и перебирается в итальянский чемпионат.

Малиновский и его бывший клуб "Генк" так долго ждали этого трансфера, но прогнозировался ли он именно таким? И почему все-таки "Аталанта", а не "Сампдория"? Что вообще ждет Руслана в Италии? OBOZREVATEL выясняет все детали и раскладывает "ситуацию" по полочкам.

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Переход Руслана в Италию стал не результатом обычного трансфера, а завершил добротную сагу — с нервами, скандалами и томными ожиданиями.

Руслан Малиновский

Руслан Малиновский

Уже больше месяца было понятно, что Малиновский хочет уйти из "Генка", но и бельгийцы не хотели отпускать украинца задешево. Желания игрока и клуба во многом не совпадали, Руслан даже отказаться от сборов с командой и тренировался сам. Таким образом, украинец поставил довольно много на кон, и если бы "Аталанта" сорвалась, пришлось бы в несколько авральном порядке подключать другие варианты и вливаться в подготовку новой команды уже по ходу дела. Дороги назад ("остаться в "Генке"), считай, не было.

Но теперь можно выдохнуть — "Генк" получит желаемые деньги, а "Аталанта" твердо говорит: "Берем!". К тому же Гасперини не раз говорил, что хочет видеть новичков и всю команду в сборе в первой половине июля для начала подготовки — Малиновский почти уложился в срок. Да и в целом Руслан снова "в игре" — закулисные проблемы трансфера исчезли, футболист переходит на новый уровень и снова возвращается к нормальным тренировкам с командой, без длинной паузы.

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Почему "Аталанта", а не "Сампдория"?

В последние недели большинство ожидало увидеть Малиновского в "Сампдории", которая очень конкретно интересовалась игроком. Но долго думала и тянула. "Аталанта" же, по сути, со второго захода дала добро. "Генк" и сам Руслан не возражали.

Когда "Генк" начал подготовку к сезону, Руслан Малиновский отказался ехать с командой на сборы

Когда "Генк" начал подготовку к сезону, Руслан Малиновский отказался ехать с командой на сборы

У Малиновского было больше шансов оказаться именно в "Сампдории", но там все застопорилось на ближайшей продаже клуба и смене руководства. "Аталанта" же сыграла довольно мастерски — создала интерес, выдержала паузу после запроса "Генка" в 20 млн. евро, и когда ситуация начала накаляться (Руслан стал ссориться с "Генком", а четких предложений "тут и сейчас" на него не поступало), "бергамаски" постучались в офис "Генка" еще раз. Правильный разговор, и цену удалось сбить до 13,7 млн.

К тому же, "Аталанте" был нужен такой полузащитник как Малиновский еще в прошлом сезоне. В середине поля необходима была ротация ключевой паре Фройлер-Де Роон, а в атакующей зоне не выдерживал нагрузки Гомес. Теперь же добавилась еще Лига чемпионов (а затем, вероятно, и Лига Европы весной) плюс еще возможны уходы (даже есть разговоры об уходе Гомеса). То есть, накануне дебютного старта в ЛЧ и сложного сезона в целом "Аталанта" рисковала оказаться с "голым" составом и без нормальной ротации в середине поля. Малиновский устраняет все эти проблемы.

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Что ждет Малиновского в "Аталанте"?

Несмотря на то, что Малиновский в "Аталанте" — это в основном инициатива клуба, а не сделка агентов-продавцов и продукт массовой футбольной торговли, для Руслана не все так просто. В предстоящем сезоне он не сыграет и половины общего количества матчей "бергамаски".

В прошлом сезоне Гасперини наконец-то создал свою команду, которая благодаря качественному футболу дала результат. В центре поля (зоне Малиновского) у "Аталанты" свое "сердце" и одна из главных основ — пара Фройлер-Де Роон и Алехандро Гомес. Дуэт, на котором держится едва ли не вся игра, и лидер-вдохновитель атаки (который в 2013-2015 годах феерил в харьковском "Металлисте", но уже подзабыт фанатами украинской Премьер-лиги). И Малиновский сейчас точно не вытеснит кого-то из них.

Руслан Малиновский в прошлом сезоне стал лидером "Генка"

Руслан Малиновский в прошлом сезоне стал лидером "Генка"

Поэтому начинать придется фактически с нуля — выходы на замену, матчи кубка на ранней стадии и отдельные отрезки в еврокубках. К тому же, в первую очередь Руслану предстоит еще доказать, что он не хуже конкурентов по запасу — в "Аталанты" есть и игроки с прошлой обоймы, и новички, и перспективная молодежь.

Впрочем, на ситуацию нужно смотреть глобальнее, дальше предстоящего сезона. Нынешняя "Аталанта" строилась несколько лет, и в клубе теперь хотят закрепиться в топ-4 (зона Лиги чемпионов). Нынешний же состав, особенно в полузащите, не будет эффективным столь долго (особенно это касается 31-летнего Гомеса), плюс — в случае успешных выступлений Фройлер и Де Роон могут уйти по интересным приглашениям.

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Здесь то и пригодится уже адаптированный и стартовавший в итальянском футболе Малиновский, который сможет взвалить на себя ношу основного игрока с сезона 2020/21. И вполне вероятно, что украинец ляжет в основу уже другой "Аталанты", без Гасперини, Гомеса и остальных сегодняшних лидеров. 5-летний контракт, по информации итальянских СМИ, прямое тому подтверждение.

Кто главный конкурент за место в основе?

На сегодняшний день Руслану придется сосредоточиться на правильной адаптации и цепляться за малейшие шансы, когда хавбека будут применять в ротации. Также за место в основе на позициях Малиновского борется 24-летний хорват Марио Палашич и 28-летний колумбиец Луис Муриель, который только пришел в "Аталанту".

В Бельгии Руслан Малиновский был признан одним из лучших игроков прошедшего чемпионата

В Бельгии Руслан Малиновский был признан одним из лучших игроков прошедшего чемпионата

Но с Палашичем ситуация неоднозначна. Хорват еще с 2014-го принадлежит "Челси" и каждый сезон мотается по арендам. В прошлом сезоне он не был лишним в "Аталанте" (17 выходов в основе из 33-матчей заявки в чемпионате), однако пока "бергамаски" не выкупили Палашича у "Челси". И нет 100-процентой вероятности, что выкупят.

С Муриелем у Малиновского все же разный типаж, колумбиец более ориентирован на атаку. Тем не менее, он пришел в команду несколько раньше и проще, в "Аталанте" его явно хотели и видят в нем перспективу. Поэтому в некоторой степени Руслану придется превзойти и колумбийца. Кроме этого, не стоит забывать и про молодежь — например, очень хорошие отзывы и большие надежды у 22-летнего центрального хавбека Маттео Пессина.

Руслан Малиновский в форме сборной Украины

Руслан Малиновский в форме сборной Украины

Прогноз на карьеру Руслана в предстоящем сезоне

Как сказано выше, Малиновский вряд ли выйдет и в половине матчей "Аталанты" во всех турнирах. В целом Руслана начнут выпускать на матчи Кубка Италии и поединки Серии А, когда будет в разгаре Лига чемпионов, и Гасперини вовсю придется применять ротацию.

Главное сейчас для украинца — правильная адаптация и вливание в команду. До зимы Малиновский наверняка сыграет небольшие отрезки в плюс-минус 10 матчах и заслужит доверие. А вот после зимы уже появятся и более основательные выходы с голами и результативными действиями. Нет сомнений, что "Аталанта" и итальянский чемпионат в целом подходят Руслану. С его трудолюбием и талантом для успеха нужны только время и терпение.

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
Трансферы украинцы за границей Чемпионат Италии чемпионат Бельгии Лига чемпионов
Персона
Руслан Малиновский
Теги
ФК Генк ФК Аталанта ФК Сампдория сборная Украины по футболу ФК Челси ФК Металлист
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Diego Lena
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