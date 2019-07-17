Таки Италия и таки "Аталанта" — Руслан Малиновский все же дождался своего и перебирается в итальянский чемпионат.

Малиновский и его бывший клуб "Генк" так долго ждали этого трансфера, но прогнозировался ли он именно таким? И почему все-таки "Аталанта", а не "Сампдория"? Что вообще ждет Руслана в Италии? OBOZREVATEL выясняет все детали и раскладывает "ситуацию" по полочкам.

Почему Малиновский "ходил по лезвию ножа", но "Аталанта" спасла украинца?

Переход Руслана в Италию стал не результатом обычного трансфера, а завершил добротную сагу — с нервами, скандалами и томными ожиданиями.

Руслан Малиновский

Уже больше месяца было понятно, что Малиновский хочет уйти из "Генка", но и бельгийцы не хотели отпускать украинца задешево. Желания игрока и клуба во многом не совпадали, Руслан даже отказаться от сборов с командой и тренировался сам. Таким образом, украинец поставил довольно много на кон, и если бы "Аталанта" сорвалась, пришлось бы в несколько авральном порядке подключать другие варианты и вливаться в подготовку новой команды уже по ходу дела. Дороги назад ("остаться в "Генке"), считай, не было.

Но теперь можно выдохнуть — "Генк" получит желаемые деньги, а "Аталанта" твердо говорит: "Берем!". К тому же Гасперини не раз говорил, что хочет видеть новичков и всю команду в сборе в первой половине июля для начала подготовки — Малиновский почти уложился в срок. Да и в целом Руслан снова "в игре" — закулисные проблемы трансфера исчезли, футболист переходит на новый уровень и снова возвращается к нормальным тренировкам с командой, без длинной паузы.

Почему "Аталанта", а не "Сампдория"?

В последние недели большинство ожидало увидеть Малиновского в "Сампдории", которая очень конкретно интересовалась игроком. Но долго думала и тянула. "Аталанта" же, по сути, со второго захода дала добро. "Генк" и сам Руслан не возражали.

Когда "Генк" начал подготовку к сезону, Руслан Малиновский отказался ехать с командой на сборы

У Малиновского было больше шансов оказаться именно в "Сампдории", но там все застопорилось на ближайшей продаже клуба и смене руководства. "Аталанта" же сыграла довольно мастерски — создала интерес, выдержала паузу после запроса "Генка" в 20 млн. евро, и когда ситуация начала накаляться (Руслан стал ссориться с "Генком", а четких предложений "тут и сейчас" на него не поступало), "бергамаски" постучались в офис "Генка" еще раз. Правильный разговор, и цену удалось сбить до 13,7 млн.

К тому же, "Аталанте" был нужен такой полузащитник как Малиновский еще в прошлом сезоне. В середине поля необходима была ротация ключевой паре Фройлер-Де Роон, а в атакующей зоне не выдерживал нагрузки Гомес. Теперь же добавилась еще Лига чемпионов (а затем, вероятно, и Лига Европы весной) плюс еще возможны уходы (даже есть разговоры об уходе Гомеса). То есть, накануне дебютного старта в ЛЧ и сложного сезона в целом "Аталанта" рисковала оказаться с "голым" составом и без нормальной ротации в середине поля. Малиновский устраняет все эти проблемы.

Что ждет Малиновского в "Аталанте"?

Несмотря на то, что Малиновский в "Аталанте" — это в основном инициатива клуба, а не сделка агентов-продавцов и продукт массовой футбольной торговли, для Руслана не все так просто. В предстоящем сезоне он не сыграет и половины общего количества матчей "бергамаски".

В прошлом сезоне Гасперини наконец-то создал свою команду, которая благодаря качественному футболу дала результат. В центре поля (зоне Малиновского) у "Аталанты" свое "сердце" и одна из главных основ — пара Фройлер-Де Роон и Алехандро Гомес. Дуэт, на котором держится едва ли не вся игра, и лидер-вдохновитель атаки (который в 2013-2015 годах феерил в харьковском "Металлисте", но уже подзабыт фанатами украинской Премьер-лиги). И Малиновский сейчас точно не вытеснит кого-то из них.

Руслан Малиновский в прошлом сезоне стал лидером "Генка"

Поэтому начинать придется фактически с нуля — выходы на замену, матчи кубка на ранней стадии и отдельные отрезки в еврокубках. К тому же, в первую очередь Руслану предстоит еще доказать, что он не хуже конкурентов по запасу — в "Аталанты" есть и игроки с прошлой обоймы, и новички, и перспективная молодежь.

Впрочем, на ситуацию нужно смотреть глобальнее, дальше предстоящего сезона. Нынешняя "Аталанта" строилась несколько лет, и в клубе теперь хотят закрепиться в топ-4 (зона Лиги чемпионов). Нынешний же состав, особенно в полузащите, не будет эффективным столь долго (особенно это касается 31-летнего Гомеса), плюс — в случае успешных выступлений Фройлер и Де Роон могут уйти по интересным приглашениям.

Здесь то и пригодится уже адаптированный и стартовавший в итальянском футболе Малиновский, который сможет взвалить на себя ношу основного игрока с сезона 2020/21. И вполне вероятно, что украинец ляжет в основу уже другой "Аталанты", без Гасперини, Гомеса и остальных сегодняшних лидеров. 5-летний контракт, по информации итальянских СМИ, прямое тому подтверждение.

Кто главный конкурент за место в основе?

На сегодняшний день Руслану придется сосредоточиться на правильной адаптации и цепляться за малейшие шансы, когда хавбека будут применять в ротации. Также за место в основе на позициях Малиновского борется 24-летний хорват Марио Палашич и 28-летний колумбиец Луис Муриель, который только пришел в "Аталанту".

В Бельгии Руслан Малиновский был признан одним из лучших игроков прошедшего чемпионата

Но с Палашичем ситуация неоднозначна. Хорват еще с 2014-го принадлежит "Челси" и каждый сезон мотается по арендам. В прошлом сезоне он не был лишним в "Аталанте" (17 выходов в основе из 33-матчей заявки в чемпионате), однако пока "бергамаски" не выкупили Палашича у "Челси". И нет 100-процентой вероятности, что выкупят.

С Муриелем у Малиновского все же разный типаж, колумбиец более ориентирован на атаку. Тем не менее, он пришел в команду несколько раньше и проще, в "Аталанте" его явно хотели и видят в нем перспективу. Поэтому в некоторой степени Руслану придется превзойти и колумбийца. Кроме этого, не стоит забывать и про молодежь — например, очень хорошие отзывы и большие надежды у 22-летнего центрального хавбека Маттео Пессина.

Руслан Малиновский в форме сборной Украины

Прогноз на карьеру Руслана в предстоящем сезоне

Как сказано выше, Малиновский вряд ли выйдет и в половине матчей "Аталанты" во всех турнирах. В целом Руслана начнут выпускать на матчи Кубка Италии и поединки Серии А, когда будет в разгаре Лига чемпионов, и Гасперини вовсю придется применять ротацию.

Главное сейчас для украинца — правильная адаптация и вливание в команду. До зимы Малиновский наверняка сыграет небольшие отрезки в плюс-минус 10 матчах и заслужит доверие. А вот после зимы уже появятся и более основательные выходы с голами и результативными действиями. Нет сомнений, что "Аталанта" и итальянский чемпионат в целом подходят Руслану. С его трудолюбием и талантом для успеха нужны только время и терпение.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!