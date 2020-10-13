Криштиану Роналду заразился коронавирусом и не сыграет с "Динамо" в ЛЧ

Звездный нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду сдал положительный тест на коронавирус и покинул расположение национальной команды.

Как сообщается на официальном сайте Федерации футбола Португалии, болезнь у него протекает бессимптомно. Футболист находится на 14-дневной самоизоляции.

Другие игроки сборной прошли повторное тестирование после положительного результата Роналду, но у них коронавирус выявлен не был. Они продолжат подготовку к матчу Лиги наций против Швеции, который состоится в среду, 14 октября.

Отметим, что теперь звездный португалец не поможет "Ювентусу" в выездном матче Лиги чемпионов против киевского "Динамо". Первый тур главного клубного турнира Европы запланирован на вторник, 20 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" представило заявку на Лигу чемпионов с тремя новичками и Денисом Гармашем.