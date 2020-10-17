Криштиану Роналду заговорил по-русски, начав с главного слова. Видео

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сказал несколько слов на русском языке во время общения с подписчиками в Instagram.

Капитан сборной Португалии начал со словам "мир", после чего во всей красе продемонстрировал свой словарный запас.

"На здоровье. Как дела? Хорошо", — сказал португалец.

Ранее стало известно, что 35-летний форвард заразился коронавирусом. Сообщалось, что Роналду переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо.

Позже его сестра Катя Авейру назвала коронавирус самым большим обманом, который когда-либо встречался в ее жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду пошел на хитрость, чтобы сократить срок пребывания на карантине.