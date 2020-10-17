Криштиану Роналду заговорил по-русски, начав с главного слова. Видео
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду сказал несколько слов на русском языке во время общения с подписчиками в Instagram.
Капитан сборной Португалии начал со словам "мир", после чего во всей красе продемонстрировал свой словарный запас.
"На здоровье. Как дела? Хорошо", — сказал португалец.
Ранее стало известно, что 35-летний форвард заразился коронавирусом. Сообщалось, что Роналду переносит заболевание без симптомов и чувствует себя хорошо.
Позже его сестра Катя Авейру назвала коронавирус самым большим обманом, который когда-либо встречался в ее жизни.
Как сообщал OBOZREVATEL, Роналду пошел на хитрость, чтобы сократить срок пребывания на карантине.