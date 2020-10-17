Криштиану Роналду высказался про Хабиба и произнес ритуальное слово. Видео

Форвард "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду поддержал чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова перед боем с временным чемпионом Джастином Гэтжи.

"Конечно, Хабиб победит. Мой брат", – сказал Роналду в прямом эфире на своей странице в Instagarm, отвечая на вопрос подписчика, кто победит в поединке Хабиба и Гэтжи.

"Иншаллах", - добавил португалец. Слово с арабского переводится как "Если на то есть воля Божья", "Если Бог пожелает" и является ритуальным молитвенным восклицанием. Используется в арабских и других мусульманских странах, как знак смирения мусульманина перед волей Аллаха.

Напомним, встреча Нурмагомедов – Гэтжи состоится на турнире UFC 254 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) 24 октября. Для россиянина это будет третья защита титула.

Букмекеры уже назвали победителя противостояния Хабиб – Гэтжи.