Криштиану Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые в своей карьере проиграл два решающих поединка подряд.

Как сообщает издание Goal, в среду, 17 июня, подопечные Маурицио Сарри уступили в финале Кубка Италии. Ни "Ювентус", ни "Наполи" не сумели отличиться в основное время, поэтому судьбу титула пришлось решать в серии пенальти, победителем которой стали неаполитанцы, выиграв со счетом 4:2. Роналду провел на поле все 90 минут, трижды пробив в сторону ворот. Свой одиннадцатиметровый удар он исполнить не успел.

Ранее туринский клуб проиграл "Лацио" в матче за Суперкубок Италии, который состоялся в конце 2019 года.

Напомним, что итальянская Серия А возобновляется в субботу, 20 июня, матчем "Торино" – "Парма". "Ювентус" свой следующий поединок проведет 22 июня на выезде против "Болоньи". Туринцы лидируют в турнирной таблице, опережая "Лацио" на одно очко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые проанализировали большое количество статистических показателей и выяснили, кто лучше – Лионель Месси или Криштиану Роналду.