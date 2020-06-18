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Криштиану Роналду впервые в карьере проиграл два финала подряд

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
1,8 т.
Криштиану Роналду проходит мимо трофея Кубка Италии

Криштиану Роналду проходит мимо трофея Кубка Италии

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду впервые в своей карьере проиграл два решающих поединка подряд.

Как сообщает издание Goal, в среду, 17 июня, подопечные Маурицио Сарри уступили в финале Кубка Италии. Ни "Ювентус", ни "Наполи" не сумели отличиться в основное время, поэтому судьбу титула пришлось решать в серии пенальти, победителем которой стали неаполитанцы, выиграв со счетом 4:2. Роналду провел на поле все 90 минут, трижды пробив в сторону ворот. Свой одиннадцатиметровый удар он исполнить не успел.

Ранее туринский клуб проиграл "Лацио" в матче за Суперкубок Италии, который состоялся в конце 2019 года.

Напомним, что итальянская Серия А возобновляется в субботу, 20 июня, матчем "Торино" – "Парма". "Ювентус" свой следующий поединок проведет 22 июня на выезде против "Болоньи". Туринцы лидируют в турнирной таблице, опережая "Лацио" на одно очко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые проанализировали большое количество статистических показателей и выяснили, кто лучше – Лионель Месси или Криштиану Роналду.

Чемпионат ИталииФК НаполиФК ЮвентусКриштиану Роналду
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