Криштиану Роналду установил исторический рекорд чемпионатов мира

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, забив три гола в матче группового этапа ЧМ-2018 против Испании, стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов мира.
Это достижение Криштиану установил в возрасте 33 лет и 130 дней.
Кроме того, португалец также стал первым автором хет-трика в ворота сборной Испании на чемпионатах мира.
33y 130d - Cristiano Ronaldo is the oldest ever player to score a World Cup hat-trick. History. #PORESP #POR #ESP #WorldCup pic.twitter.com/iV00RitrmU— OptaJoe (@OptaJoe) 15 июня 2018 г.
Отметим, что это первый гол Роналду со штрафного на первенствах мира и Европы. Предыдущие 44 попытки забить ударом со штрафного оканчивались для пятикратного обладателя "Золотого мяча" неудачей.
"Я рад! Для меня это еще один лучший показатель в карьере. Главное — подчеркнуть то, что сделала Португалия. Мы играли против фаворита, который способен выиграть чемпионат", - заявил после игры Криштиану в интервью sport24.
Напомним, что поединок в группе B Португалия - Испания завершился со счетом 3:3.
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