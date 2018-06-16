Криштиану Роналду установил исторический рекорд чемпионатов мира

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, забив три гола в матче группового этапа ЧМ-2018 против Испании, стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов мира.

Это достижение Криштиану установил в возрасте 33 лет и 130 дней.

Кроме того, португалец также стал первым автором хет-трика в ворота сборной Испании на чемпионатах мира.

Отметим, что это первый гол Роналду со штрафного на первенствах мира и Европы. Предыдущие 44 попытки забить ударом со штрафного оканчивались для пятикратного обладателя "Золотого мяча" неудачей.

"Я рад! Для меня это еще один лучший показатель в карьере. Главное — подчеркнуть то, что сделала Португалия. Мы играли против фаворита, который способен выиграть чемпионат", - заявил после игры Криштиану в интервью sport24.

Напомним, что поединок в группе B Португалия - Испания завершился со счетом 3:3.