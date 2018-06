Криштиану Роналду установил исторический рекорд чемпионатов мира

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, забив три гола в матче группового этапа ЧМ-2018 против Испании, стал самым возрастным автором хет-трика в истории чемпионатов мира.

Это достижение Криштиану установил в возрасте 33 лет и 130 дней.

Кроме того, португалец также стал первым автором хет-трика в ворота сборной Испании на чемпионатах мира.

