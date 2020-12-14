Криштиану Роналду установил уникальное достижение в XXI веке

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым футболистом в XXI веке, который достиг отметки в 400 побед в матчах европейских топ-чемпионатов.

Как сообщается в Twitter OptaPaolo, на втором месте по этому показателю находится звезда "Барселоны" Лионель Месси, который выиграл 365 поединков в составе каталонского клуба. Замкнул тройку голкипер и партнер Роналду по команде Джанлуиджи Буффон (350).

Юбилейная победа Криштиану была добыта в выездном матче 11-го тура итальянской Серии А против "Дженоа". Португалец отметился дублем с пенальти и решил исход встречи, которая закончилась триумфом туринцев со счетом 3:1.

Это позволило четвертому "Ювентусу" приблизиться к лидирующему "Милану" на расстояние четырех очков. У команды Роналду 23 очка после 11 матчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов, побив рекорд Лионеля Месси.