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5 июня • обновлено в 14:19
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Криштиану Роналду стал первым миллиардером в истории футбола

1.3т
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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым игроком-миллиардером в истории футбола.

Как сообщает издание Forbes, за прошлый год португалец получил 105 миллионов долларов до вычета налогов, что сделало его первым футболистом, который заработал миллиард долларов на протяжении игровой карьеры.

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

35-летний Роналду стал лишь третьим спортсменом в истории, которому покорилось это достижение еще до окончания карьеры, вслед за гольфистом Тайгером Вудсом в 2009 году и боксером Флойдом Мейвезером в 2017-м.

За 17 лет игры в футбол Криштиану заработал 650 миллионов долларов. Если учесть, что его контракт действует до июня 2022 года, то эта сумма должна увеличиться до 765 миллионов долларов.

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее Месси превзошел невероятное бомбардирское достижение Роналду.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Персоны
Тайгер Вудс Флойд Мейвезер Криштиану Роналду
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